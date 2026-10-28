Andrea Legarreta se pone ruda para defender a Nicola Porcella en Hoy

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Andrea Legarreta saltó en defensa de Nicola Porcella durante una dinámica en el programa Hoy este 27 de octubre. Todo empezó cuando Paul Stanley pidió que pusieran la canción de Pinocho en medio de un juego, lanzando una indirecta directa hacia el peruano.

Nicola respondió entre risas y detalló que su nariz ya se está desinflamando: "Ya bajó, ya está bajando". Sin embargo, Legarreta no dejó pasar el comentario y aseguró que todas las mujeres del set estaban indignadas porque le hicieran eso a Nicola, advirtiendo que no se metieran con él.

En el relajo también estuvo Raúl Araiza, quien bromeó pidiendo la canción del niño de verdad. Pero la cosa no terminó ahí, porque a los pocos minutos la música de Pinocho volvió a sonar en el estudio, lo que desató la reacción final de Andrea.

La presentadora lanzó una petición clara: avisó que cada vez que pusieran esa canción mientras Nicola estuviera presente, ellas se saldrían del set. Tania Rincón no se quedó atrás y respaldó la medida, retando a los demás a que hicieran la prueba.

Las conductoras respaldaron a Nicola durante la dinámica del programa Hoy.