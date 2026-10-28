Maribel Guardia pide privacidad y califica su vida como una telenovela de terror

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Maribel Guardia confesó que se siente desgastada y muy agotada por todo lo que ha tenido que enfrentar en los últimos meses. Para la artista, su realidad se ha transformado en una telenovela de terror, describiendo la situación como golpes muy duros que debe afrontar todos los días.

La cantante pidió privacidad ante la prensa, recalcando que, aunque todo parezca la trama de una serie, se trata de su vida real y es sumamente doloroso para ella.

Un camino de duelo y conflictos legales

El desgaste que siente Maribel Guardia comenzó hace tres años. Primero, tuvo que lidiar con la profunda pena por la muerte de su hijo, Julián Figueroa, ocurrida en 2023. Después de ese golpe, se sumaron las complicadas batallas legales que mantiene contra su exnuera, Imelda Garza.

Maribel Guardia es una actriz y cantante costarricense naturalizada mexicana de 67 años.

Denuncias graves contra Imelda Garza

La situación escaló a niveles judiciales cuando la artista denunció a Imelda Garza por delitos contra la salud y por el posible homicidio de su hijo Julián. Esto ocurrió luego de que la joven dijera en un podcast que le suministraba medicamentos psiquiátricos a Julián, a pesar de que los médicos del joven tenían prohibido el uso de dichos fármacos.

La verdad sobre la custodia de su nieto

Maribel Guardia aclaró, contrario a lo que dice la defensa de Imelda Garza. La artista reiteró que ella no busca obtener la custodia de su nieto.

Sobre su relación con el niño, explicó que lo ama con el alma y que reza por él todos los días. Además, expresó su creencia de que Julián, desde donde se encuentra, está cuidando de su hijo.

A pesar de que se siente fuerte, admitió que este camino es muy difícil y triste, y que solo se sostiene de la mano de Dios para poder seguir adelante con estas circunstancias tan duras.