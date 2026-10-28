Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo adoptan a un nuevo integrante: así llega Kobe a la familia

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Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo sorprendieron a todos el domingo 25 de octubre al presentar oficialmente a Kobe, un perro de cuatro años que ahora forma parte de su hogar. Esta decisión no fue impulsiva, sino que llegó después de que la pareja pasara por un proceso de reflexión que duró varios años y de haber atravesado una pérdida familiar muy dolorosa.

Un rescate con sentido

La llegada de Kobe tiene un trasfondo bastante fuerte. Alessandra Rosaldo compartió que el perrito fue abandonado por su familia anterior, quienes dieron a entender que ya no podían hacerse cargo de él. Sin embargo, al observarlo, la pareja se dio cuenta de que la historia probablemente era más triste.

Rosaldo explicó que identificaron señales que les hicieron sospechar que el animal había atravesado experiencias difíciles. Según la cantante, Kobe presentaba indicios de trauma, abandono y maltrato, y la familia buscó ofrecerle un entorno seguro. Qué bueno que cayó en manos de gente que sí lo cuide.

El club del básquetbol

Algo que llamó la atención de los fans fue el nombre del nuevo integrante. Kobe fue bautizado en honor a Kobe Bryant, la leyenda del básquetbol estadounidense. Pero no es un caso aislado, ya que Eugenio Derbez tiene una tradición muy marcada con sus mascotas.

Antes de Kobe, el actor ya había tenido perros de raza golden retriever llamados Shaq y Jordan. Claramente, Eugenio tiene una obsesión con los grandes de la NBA y decidió seguir la línea con este nuevo compañero. Solo nos falta que adopte a uno que se llame LeBron para completar el equipo.

El vacío que dejó Fiona

Para entender por qué tardaron tanto en adoptar, hay que recordar la historia de Fiona, la perra que acompañó a Eugenio durante 11 años y que falleció en agosto de 2023. La pérdida fue un golpe durísimo para toda la familia, especialmente para la pequeña Aitana, quien no dejaba de llorar por su mascota.

Fiona no era solo una mascota; era la cómplice de Eugenio en sus viajes, proyectos y largas jornadas de trabajo. El actor contó que la perra estuvo con él incluso en esas noches sin dormir o madrugadas para cumplir con sus compromisos profesionales.

En aquel momento, Derbez confesó que sentía un dolor profundo y que le resultaba un desafío intentar hacer reír a los demás mientras atravesaba tanta tristeza. Agradeció públicamente a su esposa y a su hija por haberle dado a Fiona una familia y expresó su deseo de encontrar resignación ante su ausencia. Después de tres años de extrañarla, parece que el corazón de la familia ya tiene espacio para un nuevo mejor amigo.

Eugenio Derbez es un reconocido actor, comediante y cineasta mexicano, mientras que Alessandra Rosaldo es actriz y cantante. Juntos han formado un hogar al que ahora se suma Kobe.