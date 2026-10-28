Los hijos de Itatí Cantoral son los guardaespaldas personales de su hermana

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Eduardo y Roberto, los hijos de la actriz Itatí Cantoral, confesaron que se han convertido en el filtro oficial para cualquier galán que quiera acercarse a su hermana menor, María Itatí.

La joven, que ya tiene 18 años, admitió que sus pretendientes deben pasar por este doble filtro debido a que sus hermanos son un poquito celosos. Por su parte, los gemelos bromearon sobre su papel de protectores de la doncella.

Aunque Eduardo y Roberto se señalaron como los encargados de supervisar a los candidatos, aclararon que sí permiten que su hermana tenga pareja. De hecho, según Eduardo, es la propia María Itatí quien les pone trabas para cuidarla, y Roberto añadió que luego no los incluye en sus planes.

Fuera del drama sentimental, María Itatí reveló que está preparando un proyecto musical que lanzará muy pronto. Contó que está trabajando en la canción La Barca junto a su tío José y que pronto anunciará la fecha de estreno.

Además, la joven compartió que le gustaría grabar un dueto con Eduardo en el futuro, ya que considera que él canta muy bonito. ¡Eso sí es apoyo familiar nivel experto!