Pancho Barraza domina la radio con ‘El Terco’

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Pancho Barraza se quedó con el primer lugar de las listas de monitorLATINO gracias a su sencillo El Terco. La rola, que llegó a las plataformas digitales el 28 de agosto de 2026, es parte de los festejos por sus 35 años de trayectoria y sirve como preludio a su próximo disco.

El propio cantante escribió la canción, que trata sobre ese dilema donde la razón te dice que ya estuvo, pero el corazón no quiere soltar. Es la clásica historia de despecho y romanticismo donde, aunque todo esté roto y no haya futuro, uno se aferra al amor. Básicamente, Pancho describe perfectamente lo que es no poder dar vuelta a la página.

Pero no se queda quieto. En sus redes sociales ya empezó a calentar motores para el lanzamiento de Mi Esposa Consentida. Barraza compartió un fragmento del tema y dijo estar muy emocionado por la respuesta que ha tenido la gente hasta ahora. Incluso preguntó a sus seguidores quiénes ya tienen ganas de dedicarla, dejando claro que viene otra propuesta romántica para hacer sufrir (o amar) al público.

Por otro lado, La Inolvidable Banda Agua de la Llave también anda dando lata en los listados HotSongs con su tema ¿A poco te decepcioné?. La canción trata sobre el reclamo de una persona hacia su expareja, quien la culpa de haberla lastimado y arruinado la relación.

Ambos éxitos aparecen en las mediciones de monitorLATINO, que es la plataforma que rastrea qué es lo que más suena en las estaciones de radio de Iberoamérica y Estados Unidos. El sistema monitorea más de 3 mil emisoras en más de 20 países, incluyendo México, Colombia y Estados Unidos, para generar los rankings de airplay que definen qué canciones están pegando más en la programación radial actual.

La verdad es que Pancho Barraza sabe exactamente dónde apretar para que nos duela el corazón. ¿Será que Mi Esposa Consentida nos va a dejar más enganchados que El Terco?