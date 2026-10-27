Ernesto Laguardia ya tiene plan: vuelve a las telenovelas

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Ernesto Laguardia no pierde el tiempo. A casi un mes de que terminara La Casa de los Famosos México 2026, donde quedó como séptimo finalista, el actor reveló que ya prepara su regreso a las telenovelas.

Aunque no soltó toda la sopa y no dio demasiados detalles sobre el proyecto, prometió que más adelante compartirá la información completa. De hecho, dijo que "ya la siguiente semana" podrá platicarles más sobre el tema.

Pero que no crean que solo estará en la tele; el actor confesó que se ha enfocado muchísimo en sus redes sociales. Según Laguardia, quiere seguir divirtiendo a los más jóvenes, pero también planea lanzar otro tipo de contenido que incluya temas de moda y cosas que sus seguidores disfruten.

El actor aprovechó para agradecer el apoyo de sus fans y se sintió afortunado por el público que consiguió, especialmente por los niños y jóvenes que se sumaron a seguirlo tras su paso por el reality show.

La neta es que después de sobrevivir a la convivencia de la casa, una novela suena como el descanso ideal. ¿Será que nos regala un personaje icónico o se irá por algo más tranqui?