Guía para maratonear Las leyendas: dónde ver todas las películas de Leo San Juan

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El regreso de Leo San Juan a la pantalla grande es la excusa ideal para ponerse al día con todas sus travesuras anteriores. Desde la Nahuala hasta los Chaneques, la franquicia mexicana ha logrado que relatos del folclore nacional pasen de generación en generación, conquistando al público con sus fantasmas y calaveritas.

La saga es una de las producciones de animación más reconocidas de México y ha llevado a los espectadores por rincones icónicos del país, pasando por las calles coloniales de Puebla hasta los bosques de Veracruz. Para quienes quieran revivir el camino de Leo antes de ir al cine, aquí está el mapa completo de dónde encontrar cada película.

Los inicios y los clásicos del folclore

Todo empezó en 2007 con La leyenda de la Nahuala. En esta primera entrega, dirigida por Ricardo Arnaiz, conocimos a Leo, un niño que tuvo que sacar todo su valor para rescatar a su hermano Nando de una bruja que vivía en una casona de Puebla. La película contó con las voces de actores como Ofelia Medina, Andrés Bustamante y Rafael Inclán. Si quieres volver a verla, está disponible en Prime Video y también en Tubi, donde se puede ver gratis con anuncios.

Cuatro años después, la acción se trasladó a Xochimilco con La leyenda de la Llorona. Aquí Leo y sus amigos se enfrentaron al espíritu de una mujer que llevaba siglos asustando a la región. Mientras recorrían los canales, descubrieron la historia detrás de la aparición para intentar detenerla. Esta película se encuentra actualmente en Netflix y ViX.

Para 2014, la aventura llegó a Guanajuato. En esta historia, el grupo tuvo que rescatar a Xóchitl, quien fue secuestrada, mientras las momias de la ciudad cobraban vida. La película utilizó escenarios reales y muy conocidos de Guanajuato, incluyendo su famoso museo. Al igual que la anterior, está disponible en Netflix y ViX.

De la Independencia al mundo de los muertos

En 2016 se estrenó La leyenda del Chupacabras, situando a Leo en un convento ocupado por fuerzas realistas durante la guerra de Independencia. Mientras buscaba escapar, Leo descubrió que una criatura misteriosa atacaba a los que se quedaron en el lugar, convirtiendo a uno de los monstruos más famosos del folclore contemporáneo en el centro de la trama. Esta entrega se puede ver en Netflix y ViX Premium.

La película de 2018 es clave para entender el estreno más reciente de la franquicia. En ella, Leo se encuentra con un jinete vestido de negro durante su regreso a casa, quien le promete cumplir deseos a cambio de un precio terrible. Este personaje es precisamente quien ahora regresa para vengarse del protagonista y sus amigos. Esta historia está disponible en Netflix y ViX Premium.

En 2022 llegó una entrega que funciona como precuela, dirigida nuevamente por Ricardo Arnaiz. En lugar de centrarse en Leo, sigue las aventuras de Finado y Moribunda, dos calaveritas de azúcar que viven en el pueblo Calaca. El conflicto surge cuando un bebé humano cruza por accidente el portal que separa el mundo de los vivos del de los muertos. Esta cinta se puede ver en Prime Video y ViX.

El cierre del ciclo y la nueva etapa

La película de 2023 presenta a un Leo que decidió renunciar a sus poderes para llevar una vida tranquila. Sin embargo, un viaje con su hermano Nando a Veracruz lo obliga a enfrentar una nueva amenaza en la región de Los Tuxtlas, donde una antigua maldición pone en riesgo a los protagonistas. Para verla, las opciones son ViX, ya sea en su versión gratuita con anuncios o a través de ViX Premium.

Sinceramente, es impresionante cómo pasaron de una bruja en Puebla a momias en Guanajuato y terminaron en el mundo de los muertos. ¿Cuál de todas estas criaturas les dio más miedo de niños?