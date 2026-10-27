Scarlet Gruber presume su nuevo personaje en Todavía Te Amo

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Scarlet Gruber ya está en plenas grabaciones de Todavía Te Amo, la nueva producción de Carlos Bardasano que llegará a la pantalla en los primeros meses de 2027. En un encuentro con la prensa, la actriz confesó que está feliz con el trabajo que están realizando y que tiene muchas ganas de que la historia sea del gusto del público.

Sobre el rodaje, contó que ha estado grabando escenas en un evento especial para la novela donde hay de todo: desde amor hasta peleas. Aseguró que la escena está muy padre y que ensayaron muy bien para que saliera lo de la manga, destacando que se llevan muy bien entre ellos.

En cuanto a su papel, interpretará a María Emilia. A Scarlet le atrajo que el personaje es empático y tierno, pero que también posee un carácter muy fuerte. Comentó que le encanta esa dualidad, pues no se queda solo en la protagonista buena, sino que también confronta cuando es necesario, algo que le parece espectacular.

La actriz aprovechó para hablar sobre su trayectoria interpretando tanto a protagonistas como a villanas. Confesó que su mayor deseo es no ser encasillada, ya que disfruta abarcar todo tipo de psicologías e historias. Para ella, tener la oportunidad de hacer la prota es algo que le encanta y espera seguir haciendo ambas cosas por mucho tiempo más.

Todavía Te Amo llega con un elenco bastante cargado. Además de Scarlet Gruber, participan Brandon Peniche, Samadhi Zendejas, Susana González, Gabriel Soto, Azela Robinson, Felicia Mercado, Alex Perea, Gonzalo Peña, Omar Germenos, Paola Toyos, Graco Sendel, Susana Elías González, Julia Urbini, María de Villa, Ale Müller, María Chacón y Ana de Villa.