A Facundo lo asaltaron en París y terminó traumado

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Facundo compartió en sus redes sociales que fue víctima de un asalto mientras se encontraba en París. A través de un video, el conductor relató que dos sujetos se le acercaron para despojarlo de sus pertenencias.

Tras el incidente, el creador de contenido confesó sentirse inseguro y desconfiado de las personas que lo rodean. Lo que empezó como un viaje de descanso y aventura terminó siendo una experiencia bastante gris para el presentador.

La publicación no tardó en llenarse de comentarios. Algunos usuarios se burlaron de la situación preguntando qué pasó con su faceta más callejera, mientras que otros compararon la peligrosidad de París con la Ciudad de México o contaron que fueron robados en un aeropuerto.