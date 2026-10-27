Alicia Villarreal se lanza como abuela con baby shower para su hija Melenie Carmona

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Alicia Villarreal ya se está preparando para su nueva faceta como abuela. La cantante organizó un baby shower para su hija, Melenie Carmona, el domingo 25 de octubre en un hotel de San Pedro Garza García, Nuevo León.

La fiesta estuvo llena de arreglos florales y colores pastel. Melenie compartió la ambientación en sus redes sociales y aprovechó para darle las gracias a su mamá por armar todo el evento antes de que nazca su primer bebé. En la reunión también estuvo presente Coral Villarreal, hermana de la intérprete de música regional mexicana.

Como era de esperarse, el internet no perdonó y los fans empezaron a analizar cada detalle. Al ver que todo el salón estaba decorado en tonos rosas, muchos aseguran que viene una niña en camino, aunque la futura mamá no ha confirmado el sexo del bebé públicamente.

Otro chisme que circula en redes es el posible nombre del nuevo integrante de la familia. Se dice que la pequeña podría llamarse Loreta, pero ni Melenie ni sus padres han dicho ni pío para confirmarlo.

Melenie, quien es hija de Alicia y del actor Arturo Carmona, había anunciado su embarazo en agosto pasado. Lo hizo con una foto y la frase que el secreto ya no era tan secreto, después de haber pasado los primeros meses de gestación en privado.

Aunque ya compartió algunos momentos de su embarazo, Melenie ha decidido mantener bajo reserva ciertos temas de su vida personal, como quién es su pareja y los detalles específicos sobre el nacimiento. Por ahora, la joven sigue disfrutando de esta etapa rodeada de su familia en Monterrey.

¿Será que el nombre de Loreta sí se queda o nos saldrán con otra sorpresa?