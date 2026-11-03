Josefina Licitra gana el premio Sor Juana Inés de la Cruz por su novela Crac

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La periodista y escritora argentina Josefina Licitra ganó el lunes 2 de noviembre el premio Sor Juana Inés de la Cruz por su novela Crac, publicada por Seix Barral. En esta obra, la autora explora la ruptura del vínculo con su padre, quien abandonó Argentina en 1978 como exiliado político para instalarse en Europa.

El comité evaluador, compuesto por Giselle Etcheverry Walker de Chile, Daniel Centeno Maldonado de Venezuela y los mexicanos Anamari Gomís, Patricia Córdova Abundis y Roberto Domínguez Cáceres, destacó que Licitra logra convertir una experiencia privada en una reflexión literaria sobre el duelo, la memoria, la escritura y la autoría. Según el acta del jurado, la autora se expone sin reservas y con sentido del humor, manejando distintos registros narrativos que transmiten incertidumbres existenciales sin caer en la sensiblería.

Un proceso íntimo y doloroso

La trama de la novela premiada surge de una nota que la propia Licitra escribió para reconstruir su historia familiar. En ese texto, la autora intentaba comprender las razones por las cuales su padre había dejado de hablarle, un texto que, según la editorial, termina de hacer añicos su pasado común. Tras esa publicación, la escritora quedó paralizada y fuera incapaz de volver a escribir hasta que se enteró de que él viajaría a Buenos Aires.

Licitra comentó al jurado que Crac nació de dos conflictos entrelazados: el hecho de que su padre viviera en otro país y no le dirigiera la palabra desde hacía muchos años por motivos que ella no comprendía, y cómo ese silencio afectó su capacidad de expresión. Calificó al libro como una obra íntima, doliente y un poco impúdica, escrita desde la incertidumbre. Al recibir el reconocimiento, manifestó haber sentido sorpresa, felicidad y alivio.

Trayectoria y reconocimiento

Aunque Crac es su libro más personal, Josefina Licitra es muy reconocida por su trabajo como reportera. Sus obras anteriores se centran principalmente en la crónica periodística, destacando títulos como 38 Estrellas: La mayor fuga de una cárcel de mujeres de la historia, publicado en 2018 por Planeta; El agua mala. Crónicas de Epecuén y las casas hundidas, de 2014 por Aguilar; y Los otros. Una historia del conurbano bonaerense, lanzado en 2011 por Debate.

La autora escribe para medios internacionales como El Mercurio en Chile, la revista Piauí en Brasil y el New York Times en español. Además, se encarga de la edición de la revista de narrativa Orsai. En 2004, obtuvo el premio al mejor texto de la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano, organización que en ese momento era dirigida por el escritor colombiano Gabriel García Márquez.

El prestigio del galardón en Guadalajara

El premio Sor Juana Inés de la Cruz es otorgado anualmente por la Feria del Libro de Guadalajara para ensalzar el trabajo de escritoras hispanohablantes. El reconocimiento incluye un premio económico de 15,000 dólares y será entregado formalmente el 2 de diciembre en el Auditorio Juan Rulfo del recinto ferial.

Con este triunfo, Licitra se une a una lista de ganadoras que inició Angelina Muñiz-Huberman e incluye a figuras como Margo Glantz y Elena Garro de México, Gioconda Belli de Nicaragua y Almudena Grandes de España. Cabe mencionar que Argentina es, junto con México, el país con más galardones en esta distinción, sumando ya diez premios. Además, este es el tercer año consecutivo que el premio se queda en el cono sur, sumándose a los triunfos previos de la uruguaya Fernanda Trías y la argentina Gabriela Cabezón Cámara.

En esta misma edición, el jurado otorgó una mención honorífica a la boliviana Giovanna Rivero por su obra Alma oscura del alba. La calificaron como una fábula atravesada por impulsos políticos y telúricos, donde se crea un escenario vibrante para quienes apuestan su existencia a una utopía.

Celebraciones por el 40 aniversario de la FIL

Como parte de los festejos por los 40 años de la Feria Internacional del Libro (FIL), se ha organizado una actividad con diversas ganadoras del premio Sor Juana Inés de la Cruz. Las escritoras leerán fragmentos de las obras que las llevaron al premio y compartirán reflexiones sobre el futuro de la literatura.

En este evento han confirmado su asistencia Gabriela Cabezón Cámara, Ana García Bergua, Margo Glantz, María Ospina Pizano, Marina Perezagua, Claudia Piñeiro, Laura Restrepo, Fernanda Trías y Nona Fernández. También participará la nicaragüense Gioconda Belli, quien ganó el Sor Juana en 2008 y quien este año recibirá además el premio FIL de Literatura en Lenguas Romances, el cual cuenta con una dotación de 150,000 dólares.