Denzel Washington prefiere el tocino y los huevos antes que las dietas modernas

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Denzel Washington no se complica con las modas alimenticias de Hollywood. El actor de 71 años prefiere iniciar sus mañanas con un menú tradicional estadounidense que consiste en tocino, huevos, tortitas de papa, jugo de naranja y una taza de café caliente.

Para el intérprete de Training Day, la primera comida del día debe ser contundente para poder aguantar las largas jornadas de filmación. Sin embargo, el actor confesó que cuando decide consentirse y romper su régimen alimenticio, su opción ideal son las tostadas francesas.

El camino hacia una vida más sana

El neoyorquino empezó a cuidar más su estado físico hace poco tiempo después de notar que había subido de peso considerablemente. Para solucionar esto, decidió cambiar sus rutinas e incorporar entrenamientos con profesionales.

El cambio llegó gracias a que contrató a un entrenador personal por recomendación de su amigo Lenny Kravitz. Con esta asesoría, Washington logró modificar su alimentación y mejorar su salud general.

Lo que viene para el actor

Con más de cuatro décadas de trayectoria, Denzel Washington no tiene planes de retirarse. De hecho, estrenó la película Highest 2 Lowest bajo la dirección de Spike Lee y sigue trabajando como productor de adaptaciones teatrales para el cine.

En el futuro cercano, tiene proyectos confirmados para streaming, como la película de Netflix Here Comes the Flood, donde actuará junto a Robert Pattinson. También se sabe que se unirá al universo de superhéroes en la cinta Black Panther 3.

Sinceramente, con ese desayuno cualquiera aguanta un día entero de grabación, aunque las tostadas francesas son el verdadero premio.