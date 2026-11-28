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Galilea Montijo no dejó pasar la oportunidad de aclarar las cosas durante un evento al que asistió acompañada de su novio, Isaac Moreno. Entre las preguntas de la prensa, la conductora de Hoy abordó el famoso shippeo que el público ha armado entre ella y Andrea Legarreta, asegurando entre risas que para ellas todo es una broma.

Montijo explicó que llevan tantos años haciendo chistes que ya se ven más que con sus propias familias y que se llevan increíble. Dejó claro que, aunque hacen el programa ligero, todo el ruido sobre un posible romance es pura broma y que ama a Legarreta.

Sobre su vida sentimental, la presentadora confirmó que está muy contenta con Isaac Moreno. Al respecto, comentó que comparten todo y que el proceso de vivir juntos ha sido gradual, mencionando que llegó un punto en el que poco a poco uno va diciendo "pues ya quédate", y habló de planes como un fin de semana de pelis.

Para cerrar con un momento emotivo, Galilea habló sobre la sorpresa que su hijo Mateo le preparó hace unos días junto a Banda El Recodo. Contó que amó el hecho de que Mateo tuviera el valor de pedirles el favor a los músicos y que ellos accedieran. Para la conductora, fue un momento mágico que guarda en su corazón, confesando que se quebró al ver los ojitos de su hijo llenos de lágrimas.

La verdad es que Galilea anda en su mejor momento: amor, risas con la amiga y un hijo que le saca el corazón. ¿Quién no querría un detalle así con una banda de regional?