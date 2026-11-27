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La productora Carmen Armendáriz presentó oficialmente a los protagonistas de su nueva producción, El Manantial. Mar Sordo, Diego Klein, Alejandra Barros y Juan Soler serán los encargados de dar vida a esta historia de amor, pasión y secretos que llegará próximamente a ViX, Univision y Las Estrellas.

Por otro lado, la fiebre de La Casa de los Famosos México 2026 sigue encendiendo las redes. Yahir ha estado presumiendo su físico y sus abdominales al pasearse sin camisa, dejando claro que la disciplina le ha dado resultados que no pasaron desapercibidos entre sus compañeros. Pero no fue el único que robó miradas, ya que Gibrán Zavala, sobrino de Yahir, también causó sensación al presumir su físico durante las 24 horas que pasó en la casa.

En cuanto a las tensiones internas, Gema Garoa no se guardó nada y criticó duramente el vestido que Mariana Ochoa usó en la Gala de Eliminación, lo que deja la duda de si hay motivos ocultos detrás de tanto odio al outfit.

El drama también llegó a la cocina. Aldo Rendón terminó harto de los nopalitos de Mariana y ya no quiere que ella decida las compras de la semana. De hecho, aseguró que ni siquiera debería preocuparse por el menú, pues está a punto de abandonar la competencia. No es la única noticia triste, ya que Aldo se vio obligado a salir de la casa y dejó un vacío similar al que Rodrigo sintió por Gaviota en Destilando Amor.

Entre los romances y confusiones, Ese Pérez asegura estar enamorado de Flor, aunque también se le ha visto muy cariñoso con Gema, lo que hace pensar que se está postulando para una versión moderna de Dos Mujeres un Camino.

Para quienes extrañaban a Gala Montes, la noticia es que regresó para competir en la edición 2026, aunque queda la duda de cómo será su relación con su excompañera en Corazón de Oro.

En el terreno de las series, Timbiriche La Serie ya tiene un teaser disponible en ViX y se estrenará muy pronto, con un avance que también se podrá ver por Las Estrellas.

Finalmente, Gabriel Soto y Brandon Peniche fueron captados en el área de Styling, donde ajustaron su imagen para adaptarse a los personajes que interpretarán en su nueva telenovela, Todavía te amo.

¿Será que el amor de Ese Pérez es real o solo está jugando con fuego?