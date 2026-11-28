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Andrea De Nigris, la creadora de contenido e integrante de la familia De Nigris, anunció el jueves 27 de noviembre que está comprometida oficialmente. La noticia llega justo cuando su abuela, doña Alegría, se encuentra participando en La mansión VIP 2, el reality de HotSpanish.

La sobrina del influencer y conductor Poncho De Nigris utilizó su cuenta de Instagram para presumir una serie de fotografías donde muestra el momento exacto de la propuesta de matrimonio, a la cual respondió con un rotundo sí. Aunque la mayoría de los comentarios fueron positivos, hubo internautas que recordaron que esta relación no ha sido del todo bien vista por la matriarca de la familia.

El drama surge porque doña Alegría ha expresado su inconformidad con ciertos detalles del noviazgo desde adentro del reality. Específicamente, la señora hizo comentarios sobre el físico de su nieta y del novio, y habló de un supuesto sobrepeso de ambos. Según la fuente, "bofear" es una expresión similar a "agitarse", por lo que se refería a que el prometido podría cansarse rápidamente.

Doña Alegría también dijo en otra declaración que estaría "feliz" si Yetus se quedara con su nieta. La fuente se pregunta qué diría ahora.

Sobre el futuro esposo, la información es bastante escasa ya que él mantiene un perfil muy discreto. Solo se sabe que se llama Leo, que la relación con Andrea lleva un poco más de tres años y que, hasta el momento, se desconocen su nombre completo y su profesión.

Por su parte, Andrea se ha dedicado a construir su propia comunidad en redes sociales, donde comparte contenido de belleza, moda, viajes y estilo de vida, acercándose ya al millón de seguidores. En el pasado, también se mencionó que estuvo vinculada sentimentalmente con Aarón Mercury durante el tiempo que estuvo en LCDLFM por unas horas.