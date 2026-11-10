Vadhir Derbez habría regresado a México por procesos legales

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Vadhir Derbez habría regresado a México para atender los procesos legales en su contra, luego de que se revelara que enfrenta dos denuncias. Gustavo Adolfo Infante aseguró que el artista arribó al país para cumplir con un tema legal, quien dijo que "ayer" Vadhir estaba, "yo creo", acorralado en el aeropuerto de la CDMX.

Sin embargo, no existe evidencia confirmada de que Vadhir Derbez se encuentre realmente en territorio mexicano. El actor vive en Estados Unidos y se desconoce si ya acudió ante la Fiscalía de la CDMX para atender la primera denuncia por violación.

La Fiscalía General de Justicia de la CDMX confirmó que existe una orden de aprehensión contra el artista por una denuncia de violación, aunque ha llevado el proceso en libertad gracias a un amparo. Las autoridades revelaron que no ha comparecido ante las instancias correspondientes a pesar de que se le ha tratado de notificar.

Carlos Jiménez informó que la Fiscalía intentó ubicar a Vadhir Derbez en los domicilios que tiene registrados ante el INE y la ANDA, pero no recibieron respuesta. También intentaron notificarlo en el despacho de su abogado, donde los empleados se negaron a recibir el oficio.

Además, las autoridades habrían buscado al actor en la casa de José Eduardo Derbez y en dos de sus restaurantes, pero tampoco tuvieron éxito en localizarlo.