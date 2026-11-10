El EDC México 2027 ya tiene cartel: preparen la cartera

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El EDC México soltó el cartel oficial para su edición 2027 el pasado 9 de noviembre. Entre los headliners que vienen a hacer ruido destacan Aaron Hibell, Adriatique y Aerea.

La cita es el 19, 20 y 21 de febrero de 2027 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México. Como ya es costumbre en este festival, la música es solo una parte del show, porque la producción de luces siempre se roba la atención y pone la vara muy alta.

Si quieren ir, pónganse las pilas: la preventa arranca este 12 de noviembre a partir de las 14:00 horas (tiempo del centro de México) a través de Ticketmaster. Sobre los precios de los boletos, ya sean individuales o abonos, todavía no hay información oficial, así que habrá que esperar a que se den a conocer.

¿Ya tienen su grupo armado o van a andar rogando que alguien los invite?