Alfredo Adame se casa por tercera vez: así fue su ritual de Feng Shui

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Alfredo Adame volvió a dar el sí, aunque esta vez el asunto fue más espiritual que legal. El actor y conductor celebró una ceremonia simbólica con la empresaria Benicia Zúñiga, con quien sale desde hace algunos meses.

Lejos de una iglesia o un juzgado, la pareja optó por un ritual de Feng Shui. Una especialista guio la unión utilizando velas, cuarzos y sal para sellar el compromiso. Durante el intercambio de votos, Adame le dijo a su pareja: "Te amo y ¿sabes qué es esto? Nuestra primera bendición".

El momento culminó con el conductor preguntando entre risas si ya podía besar a la novia, mientras les lanzaban pétalos de rosa. Muy emocionado, Adame afirmó que Benicia es la mujer que había buscado durante toda su vida y que quiere estar con ella para siempre.

Sobre la nueva esposa, Benicia Zúñiga es una empresaria mexicana del sector de transporte de carga y madre del influencer Fernando Lozada. De hecho, fue el propio Fernando quien presentó a su mamá con Alfredo, dando pie a un romance que hicieron público en agosto de 2026.

Aunque Adame ya ha pasado por el altar dos veces antes —primero con Diana Golden entre 1988 y 1990, y luego con Mary Paz Banquells de 1992 a 2017—, esta unión con Benicia se mantiene como un acto simbólico, ya que no se ha confirmado ningún matrimonio civil.