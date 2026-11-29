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Vadhir Derbez se encuentra en medio de una tormenta legal tras ser denunciado por violación por dos mujeres: una modelo estadounidense de 19 años y una adolescente mexicana de 15 años. El caso ha saltado de los juzgados a los programas de farándula, donde se debate la validez de las acusaciones mientras el actor permanece en Estados Unidos.

Vadhir Derbez es un actor y cantante mexicano que ha trabajado en proyectos de Televisa, Univision, Warner Brothers, Netflix, TV Azteca y Telemundo.

El caso de la modelo y el amparo

La primera investigación comenzó el 2 de abril, cuando una modelo denunció que fue agredida en un camerino mientras grababan un videoclip musical en la alcaldía Coyoacán, Ciudad de México. El 6 de noviembre, la Fiscalía de Justicia de Ciudad de México confirmó que existía una orden de aprehensión contra el actor por el delito de violación. Sin embargo, la orden no se pudo ejecutar porque la defensa de Derbez solicitó un amparo que una jueza federal concedió.

El 26 de noviembre, tres magistrados confirmaron por unanimidad este mecanismo, lo que dejó sin efecto la orden de aprehensión. Aunque esto permite que el actor siga el proceso penal en libertad desde Estados Unidos, la resolución no lo absuelve ni cierra la investigación. La Fiscalía puede seguir indagando para solicitar una nueva orden si encuentra elementos suficientes.

Marisol Flores, fiscal de Investigación de Delitos Sexuales de Ciudad de México, explicó que no han logrado notificar a Derbez ni a sus abogados. Según Flores, los agentes han ido a domicilios registrados ante el Instituto Nacional Electoral y otros inmuebles vinculados al actor, pero no lo han localizado. Por esta razón, la defensa no ha tenido acceso al expediente ni se ha acreditado formalmente, aunque la fiscal confirmó que la carpeta de investigación sigue abierta y activa.

Guerra de versiones y acusaciones de extorsión

Derbez ha negado tajantemente las acusaciones y asegura que son falsas. El actor afirmó en entrevistas con Ciro Gómez Leyva y en el programa De Primera Mano que tiene videos y testigos del plató de grabación en Coyoacán que prueban su inocencia.

Además, tanto el actor como su defensa aseguraron que la agencia de modelos Glow, que representaba a la joven estadounidense, intentó extorsionarlo pidiéndole 350,000 dólares para no hacer pública la investigación. Los abogados de Derbez incluso mencionaron la existencia de redes criminales involucradas. Por otro lado, Rafael Anzures, abogado de Glow, negó la extorsión y desligó a la agencia de la causa de la modelo, llegando a decir que, tras revisar algunas constancias de la defensa del actor, duda de la versión de la mujer.

La Fiscalía ha insistido en que las pruebas que el actor dice tener deben entregarse en el expediente y no usarse para litigar en los medios de comunicación. Respecto a las críticas de la defensa sobre la rapidez con la que se armó el caso, la fiscalía explicó que esto se debe al Plan de Política Criminal 2025-2026 de Ciudad de México, que prioriza los delitos de violación. Entre el 1 de enero y el 24 de noviembre de 2026, una agencia especializada tramitó 226 órdenes de aprehensión, y el 33% se solicitaron en los primeros 22 días tras la denuncia.

La segunda denuncia en aguas internacionales

La segunda acusación, presentada por una menor de 15 años, salió a la luz a mediados de noviembre. Los hechos habrían ocurrido en el crucero Icon of the Seas en aguas internacionales, por lo que el caso está en manos de la Fiscalía General de la República (FGR), específicamente en la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas.

En el programa Venga la Alegría, la defensa de Derbez apoyó el comentario de la conductora Pati Chapoy, quien sugirió que la FGR no tendría competencia en el caso debido a que el actor es ciudadano estadounidense y el suceso ocurrió en aguas internacionales.

Sin embargo, Adrián Arellano, abogado de la joven denunciante, explicó a través de su bufete WMA Abogados que el Estado mexicano sí puede investigar el caso en el ámbito federal porque la víctima es mexicana. Arellano enfatizó que la familia no busca dinero, sino que se esclarezcan los hechos.