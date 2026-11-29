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La Feria Internacional del Libro de Guadalajara inició el 28 de noviembre con la entrega del premio FIL de Lenguas Romances a la poeta y novelista nicaragüense Gioconda Belli. Al recibir el galardón en la capital de Jalisco, Belli lanzó una invitación insistente a que los hombres lean a autoras mujeres.

La escritora explicó que la literatura permite mirar los pensamientos de otros y entender las motivaciones de quien ama y de quien mata, señalando que entender es una cualidad necesaria para que los seres humanos convivan con sus diferencias. Incluso soltó que es una lástima que en estos tiempos los hombres no lean a mujeres para aprender.

Belli, quien también ganó el premio internacional Carlos Fuentes 2025 en México, vive exiliada en España desde 2021. Esto ocurrió tras sufrir persecución y la expropiación de sus bienes por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, luego de denunciar que en su país existe un sistema antidemocrático.

Una feria con todo el ruido

La FIL de Guadalajara celebra sus 40 años con Italia como invitada de honor. El evento, que va del 28 de noviembre al 6 de diciembre, espera recibir a 950,000 visitantes y contará con la participación de 900 escritoras y escritores de 41 países. En total, se desplegarán cerca de 3,000 actividades, incluyendo 650 presentaciones de libros.

Entre los asistentes destacan nombres como Salman Rushdie, Alessandro Baricco, Isabel Allende, Julieta Venegas y Alma Delia Murillo, además del expresidente chileno Gabriel Boric. Durante la inauguración, José Trinidad Padilla López, presidente del certamen, destacó que la feria no es una plaza donde todos piensen igual, pues eso sería poco interesante y nada democrático.

En el evento también estuvieron presentes Claudia Curiel, ministra de Cultura de México, y Alessandro Giuli, su homólogo de Italia, quienes resaltaron los vínculos entre ambos países. Giuli citó a Umberto Eco al asegurar que el mundo nos habla como un libro.

El plato fuerte

Uno de los puntos clave de este año será el homenaje a Juan Rulfo por los 40 años de su fallecimiento. Para celebrarlo, montaron un pabellón inmersivo donde la gente podrá sumergirse en el mundo de Pedro Páramo.

La neta, que los hombres lean a mujeres no es un experimento, es lo mínimo. ¿Ustedes ya leyeron a Gioconda Belli o siguen en la ignorancia?