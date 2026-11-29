Entretenimiento

El Cibernético recordó en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante para el programa El minuto que cambió mi destino aquel enfrentamiento que tuvo con Lyn May hace 20 años. Todo empezó cuando el luchador lanzó comentarios bastante pesados contra la vedette, asegurando en diversas entrevistas que estaba senil, que tenía cara de torta y hasta la llamó bruja.

La cosa se puso color de hormiga cuando Lyn May aceptó ir al programa Con Todo para darle la cara. El Cibernético, fiel a su estilo irreverente, no se echó para atrás y repitió todas sus ofensas frente a las cámaras. Pero Lyn May no se quedó callada ni un segundo y le respondió a los golpes verbales: le mentó la madre, le dijo "pend..." y hasta le dedicó una canción para denigrarlo.

Lo mejor de todo es que el caos ocurrió en un programa en vivo, así que quedó registrado al aire cómo la vedette le respondió al luchador. Al final, el Cibernético se negó a pedirle una disculpa y Lyn May, muy campante, le volvió a dedicar la canción.

Por otro lado, el luchador también es recordado por sus pleitos con figuras de la farándula a principios del siglo XXI. Uno de los más memorables fue contra Poncho De Nigris, y precisamente por eso ahora quieren revivir esa rivalidad para que se vean las caras en Ring Royale, el show de box de exhibición producido por el propio De Nigris.