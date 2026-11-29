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El pasado 26 de noviembre, Tania Rincón tomó el rol de coach en el programa Hoy. Durante la rutina de ejercicios, Andrea Escalona fue la encargada de presentarla y se refirió a ella como una súper coach.

Tania Rincón agradeció las palabras de Escalona y le dijo que se notaba que le tenía querencia, invitándola a hacer el ejercicio con toda la gente de Comitán para activarse.

Después de varios minutos de la rutina, Andrea Escalona decidió contarle a la audiencia qué había hecho la conductora antes de que iniciara la transmisión. Reveló que Tania Rincón se había ido a correr desde tempranito en la mañana y que ya había hecho ejercicio.

Nicola Porcella se sumó a la conversación y puso en evidencia a la conductora al destapar que se había llevado a Mariano. Ante esto, Tania Rincón reaccionó entre risas y aseguró en vivo que Mariano fue su víctima ese día.

Para cerrar el momento, Andrea Escalona le lanzó un divertido reproche a su compañera, aunque inmediatamente se arrepintió. La conductora comentó que la hubieran invitado, pero terminó sentenciando entre risas que estaba bien dormida.