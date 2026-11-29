Andrea Escalona expone a Tania Rincón en vivo y le lanza un reproche
El pasado 26 de noviembre, Tania Rincón tomó el rol de coach en el programa Hoy. Durante la rutina de ejercicios, Andrea Escalona fue la encargada de presentarla y se refirió a ella como una súper coach.
Tania Rincón agradeció las palabras de Escalona y le dijo que se notaba que le tenía querencia, invitándola a hacer el ejercicio con toda la gente de Comitán para activarse.
Después de varios minutos de la rutina, Andrea Escalona decidió contarle a la audiencia qué había hecho la conductora antes de que iniciara la transmisión. Reveló que Tania Rincón se había ido a correr desde tempranito en la mañana y que ya había hecho ejercicio.
Nicola Porcella se sumó a la conversación y puso en evidencia a la conductora al destapar que se había llevado a Mariano. Ante esto, Tania Rincón reaccionó entre risas y aseguró en vivo que Mariano fue su víctima ese día.
Para cerrar el momento, Andrea Escalona le lanzó un divertido reproche a su compañera, aunque inmediatamente se arrepintió. La conductora comentó que la hubieran invitado, pero terminó sentenciando entre risas que estaba bien dormida.