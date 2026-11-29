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El musical Malinche, creado por Nacho Cano, continúa cosechando éxitos en Ciudad de México. La producción ya cumple su segunda temporada tras conquistar al público con una puesta en escena que combina teatro, música en directo, flamenco, rock y danza urbana.

La obra recrea la historia de Malinche, la intérprete indígena bautizada con el nombre cristiano de Marina, y el conquistador español Hernán Cortés. El espectáculo busca celebrar el mestizaje y la diversidad cultural, invitando a la audiencia a conocer uno de los episodios más trascendentales de la historia compartida entre España y México.

Hasta ahora, la producción ha logrado reunir a más de 600,000 espectadores entre ambos países. El show mezcla la fuerza de un concierto en vivo, la narrativa teatral y la elegancia de una compañía de danza contemporánea. Un punto clave del atractivo es la música original, la cual fue compuesta expresamente para el espectáculo y se interpreta en vivo en cada función.

El escenario para esta segunda temporada es el emblemático Frontón México, ubicado junto al Monumento a la Revolución, un lugar que durante décadas fue sede de competiciones de pelota vasca.

Una visión estratégica de Malinche

En una de las funciones estuvieron presentes Carmen de Benito, consejera general por México en el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, y Juan Miguel Zunzunegui, quien es historiador, escritor y comunicador mexicano. Al finalizar la representación, Zunzunegui dirigió unas palabras al público donde mencionó al movimiento Fortaleza México.

El historiador reivindicó la figura de Malinche como una mujer extraordinaria, señalando que su trayectoria ha tenido interpretaciones contrapuestas a través de los siglos. Destacó que ella tuvo la capacidad de desenvolverse entre dos mundos que parecían enfrentados y subrayó que su papel fue mucho más allá de ser una intérprete, pues se convirtió en una auténtica estratega.

Zunzunegui también resaltó los lazos de hermandad entre España y México. Mencionó el significado simbólico del nacimiento de Martín Cortés, hijo de Hernán Cortés y Malinche, viéndolo como una de las figuras representativas del mestizaje surgido del encuentro cultural.

Un puente artístico

La obra de Nacho Cano llega con una producción renovada que utiliza una combinación de lenguajes artísticos para trascender las convenciones del teatro musical. Con esto, el proyecto sigue afianzando su trayectoria en México.

Malinche se presenta como un viaje sensorial que conecta el pasado con el presente. A través de la música y la danza, la producción propone una reflexión sobre la identidad, los vínculos culturales que unen a España y México y el proceso del mestizaje. ¿Será que el rock y el flamenco son la mezcla perfecta para contar esta historia?