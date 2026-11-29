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Bárbara de Regil visitó el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México, para impartir una sesión de ejercicio a las mujeres privadas de la libertad. Aunque inicialmente le habían pedido que enviara un video para las internas, la actriz prefirió acudir personalmente para compartir el movimiento.

Bárbara explicó que cuando le sugirieron el video, sintió ganas de ir y regalarles 50 minutos de ejercicio, agradeciendo la invitación. Según El Universal, la actriz detalló que buscaba brindar un momento de felicidad, pues considera que todos merecen alegría y ser tratados con respeto y cariño. En sus redes sociales, mencionó que cree en la capacidad de las mujeres para aprender, crecer y transformar su historia incluso en momentos difíciles.

La clase, denominada Cardio Motivacional, se llevó a cabo en la zona conocida como sala grande del penal. Durante la rutina, que duró 50 minutos, Bárbara se colocó sobre una tarima mientras las participantes imitaban sus movimientos. De acuerdo con El Universal, la sesión incluyó ejercicios de abdomen, glúteo, pierna y plancha, además de que bailaron juntas. El Universal también reportó que la actriz firmó autógrafos y abrazó a las mujeres, aunque en las imágenes difundidas se censuraron los rostros de las internas.

La actividad fue organizada por la diputada local Rebeca Peralta, quien compartió la experiencia en redes sociales. La legisladora agradeció la disposición de la actriz para sumarse a estas acciones, señalando que este tipo de actividades ayudan al bienestar físico y emocional de las mujeres en el centro, además de fortalecer hábitos saludables. Según sdpnoticias, el evento motivó a cerca de 300 mujeres a mantener una actitud positiva y cuidar su salud.

Para la realización de este encuentro, la diputada también agradeció las facilidades brindadas por Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Por su parte, El Universal indicó que este proyecto de Cardio Motivacional es parte de un plan de la artista para realizar un tour por Latinoamérica en 2027. La actriz concluyó que todas las personas son más que sus errores y siempre pueden trabajar en una mejor versión de sí mismas.

La neta, qué buen detalle que se haya lanzado hasta allá en lugar de solo mandar un video desde su casa. ¿Quién no quiere un entrenamiento de 50 minutos para sacar el estrés?