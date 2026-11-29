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Pablo Montero y Natalia Alcocer decidieron dejar claros los rumores y confirmaron que son novios formales a través de una publicación en sus perfiles de Instagram.

El romance surgió en el contexto del reality La Granja VIP, donde algunos fans dudaban que la relación fuera seria o que pudiera sobrevivir fuera del programa. Sin embargo, la pareja demostró que hay interés real; la misma semana que Natalia dejó el show, el cantante le envió un mensaje de solidaridad y cariño.

No todo fue color de rosa, ya que la relación estuvo marcada por señalamientos dentro del reality. Manelyk y Bebeshita acusaron a Montero de ser coqueto con las mujeres a pesar de tener novia, aunque él siempre negó estas versiones. Al parecer, Natalia decidió creerle y seguir adelante con el noviazgo.

El vínculo se consolidó el sábado 28 de noviembre, cuando Pablo y Natalia fueron vistos comiendo juntos. A la cita también asistió el cantante Gibrann y dos de las hijas de la actriz. En los videos y fotos compartidos en redes sociales, todos se veían contentos y relajados.

Todos se notan contentos en las imágenes compartidas.