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Arturo Carmona está por iniciar una de las etapas más importantes de su vida: convertirse en abuelo. La llegada de su primera nieta tiene al actor muy emocionado, aunque es plenamente consciente de que su rol dentro de la dinámica familiar va a cambiar. Después de dedicar tantos años a ser el papá de Melenie, ahora tiene la oportunidad de acompañar a su hija en su propia experiencia de la maternidad y descubrir una forma diferente de expresar su amor.

Arturo Carmona es un actor mexicano.

Un ejemplo para la nueva generación

Para el artista, la llegada de esta nueva integrante de la familia representa mucho más que una simple alegría. Considera que la bebé será una razón adicional para cuidar sus pasos y esforzarse en ser un buen ejemplo para quienes vienen detrás de él. Ve a su nieta como una hermosa ancla que, espera, se sienta orgullosa de tenerlo como abuelo.

Aunque la pequeña todavía no nace, ya ocupa un lugar central en sus pensamientos y en los planes de la familia. Arturo siente que la ilusión de conocerla viene acompañada de la responsabilidad de saber que su comportamiento será observado por la niña conforme crezca. Por ello, tiene claro que ser abuelo implica un compromiso que va más allá de simplemente consentirla; su meta es que la niña pueda verlo como una referencia positiva.

El actor cree que el ejemplo comienza en el hogar. A lo largo de su trayectoria, ha intentado conducirse con humildad y responsabilidad, valores que considera indispensables para cualquier persona, pero que cobran un peso mayor para alguien que tiene exposición pública. Ahora, esa convicción se vuelve algo personal, ya que habrá una niña que podrá mirar su camino como una guía.

La relación con Melenie

En este proceso, la figura de su hija Melenie es fundamental. Arturo describe a Melenie como su bebé de toda la vida y la cuenta entre quienes lo ayudan a mantener los pies en la tierra. Entre ambos mantienen una comunicación constante y el actor le da mucha importancia a la opinión de su hija.

Incluso reconoce que Melenie tiene la capacidad de advertirle detalles que él no nota, especialmente en situaciones que ocurren en el ojo público. Esta confianza ha permitido que tengan una relación muy cercana, donde comparten no solo la vida personal, sino también los buenos momentos de su carrera profesional. Carmona afirma que todo lo que hace o deja de hacer siempre ha sido pensando en ella.

Ahora que su hija está por convertirse en mamá, Arturo sabe que tendrá que acompañarla desde un lugar distinto. Si bien la experiencia de ser padre le dejó aprendizajes que seguramente aplicará, entiende que la protagonista de esta historia es Melenie. Su intención es brindar respaldo y disfrutar a la nieta, sin olvidar que la responsabilidad principal de criar a la bebé corresponde a los padres.

Mimos y tradiciones familiares

Si hay algo que el actor tiene asegurado es que el cariño no le va a faltar a la bebé. Arturo tiene la intención de ser un abuelo muy consentidor y llenar de mimos a la niña, asegurando que así fue también con su propia hija. Para él, después de haber asumido las cargas y responsabilidades de la paternidad, ahora podrá disfrutar de esa complicidad especial que suelen tener los abuelos.

Además, la Navidad tendrá un significado mucho más especial este año. Para Arturo, estas fechas son la oportunidad ideal para reunir a la familia y reflexionar sobre lo importante. Desde hace aproximadamente 10 años, las celebraciones se llevan a cabo en casa de sus padres, luego de que partieran sus abuelos. Esta tradición ha continuado y la familia ha crecido con la llegada de hijos de primos y nuevas generaciones.

El actor cuenta que esta celebración será especialmente emotiva porque será la primera que pase junto a su nieta.

Equilibrio entre la pasión y la familia

Para el protagonista de la telenovela Sabor a ti, la familia es el punto de equilibrio que evita que pierda el centro. Además de Dios, menciona a sus padres y a su hija como las personas que lo ayudan a mantenerse estable. En su vida cotidiana, procura que la educación, la humildad y la responsabilidad sean los valores predominantes.

Aunque ha pasado gran parte de su tiempo frente a las cámaras, entiende que su vida no se define solo por el trabajo. Cuenta con 27 años de trayectoria en televisión y telenovelas, sumando alrededor de 30 melodramas y 28 obras de teatro, además de proyectos en series, películas y conducción. Antes de entregarse por completo a la actuación, fue futbolista profesional, siendo el fútbol y la interpretación sus dos grandes pasiones.

Sin embargo, hoy la emoción de Arturo no está en un foro ni en un escenario. La llegada de su primera nieta representa una etapa de la vida que no puede ensayar ni preparar con un guion, por lo que tendrá que vivirla y aprender a encontrar su lugar en la vida de la pequeña.

¡Se ve que este abuelo viene con todo el kit de consentidora activado! ¿Ustedes creen que Melenie logre ponerle límites o la bebé hará lo que quiera?