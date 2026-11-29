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Las cosas se pusieron intensas en la asamblea de nominación de La Granja VIP. Todo empezó cuando Kunno decidió nominar a Niurka, argumentando que la cubana usa estrategias de manipulación y se pone autoritaria con las tareas diarias en la granja.

La situación escaló rápido porque Niurka no se quedó callada y lo interrumpió para decirle que en el reality se necesita carácter real y trabajo duro, y que no basta con tener popularidad en las redes sociales. Obviamente, esto no cayó nada bien.

El pleito subió de tono cuando Kunno perdió el control y le gritó a Niurka que se fuera por su pastel, ya que la vedette había celebrado su cumpleaños ese mismo día dentro del reality. El influencer le ordenó que se callara o se sentara, diciéndole que se tragara el pastel porque había sido una irrespetuosa.

Niurka respondió a los gritos, acusando a Kunno de que solo estaba actuando un papel para las cámaras. Al final, Adal Ramones tuvo que intervenir para calmar los ánimos frente al resto de los granjeros.

Sinceramente, se siente el drama desde acá. ¿Será que Kunno ya no aguanta la presión o Niurka solo sabe sacar sus botones?