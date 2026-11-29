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El drama familiar entre Frida Sofía y Alejandra Guzmán escaló a un nuevo nivel el 28 de noviembre. Mientras la cantante atravesaba un momento crítico de salud, su hija publicó un video que dejó muy poco a la imaginación y nada de reconciliación.

La situación de Alejandra Guzmán es complicada: por segunda vez en apenas dos meses, se le zafó la prótesis de titanio que tiene en la cadera desde hace casi 15 años. Lo peor es que esto sucedió justo al inicio de su concierto en la Arena Ciudad de México la noche anterior.

En medio de este caos, Frida Sofía compartió una composición en video. Primero aparece ella con un texto sobre un consejo de su psicóloga para dejar salir las emociones que pueden hacer daño. Después, el video da un giro drástico y muestra una escena de la película Alicia en el país de las maravillas donde Alicia ataca con una motosierra a la Reina de Corazones.

Alejandra Guzmán tuvo uno de sus mayores éxitos con la canción Reina de Corazones, donde presume que nadie puede pretender ni siquiera tocarla. El mensaje no pasó desapercibido y dividió a los seguidores en redes sociales.

Un conflicto que no cierra

Algunos fans consideraron que el mensaje de Frida Sofía fue ofensivo e inapropiado dada la crisis de salud de su madre. Otros, sin embargo, lo vieron como un proceso de sanación para superar la dolorosa relación que mantienen desde que la joven era adolescente.

La tensión entre ambas llegó a un punto crítico hace tres años, cuando Frida Sofía acusó a su abuelo, Enrique Guzmán, de haber abusado de ella durante su infancia. En ese momento, Alejandra decidió no creerle a su hija y prefirió respaldar a su padre.

Frida Sofía validó uno de los comentarios que alude a este pasaje de su vida, no solo con un me gusta, sino con un comentario propio.