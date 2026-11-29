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Kevyn “Bicolor” dejó que la curiosidad le ganara y decidió investigar si era cierto que Gloria Murillo tenía ganas de darle un beso. Para salir de dudas, el concursante aprovechó la oportunidad y le preguntó directamente a Niurka sobre el comentario.

Por su parte, Gloria reaccionó entre risas y negó rotundamente que tuviera esas intenciones, insistiendo en que no era verdad. Aunque la situación resultó divertida para los demás granjeros, Kevyn no pareció quedar totalmente convencido con la respuesta.

¿Gloria estará ocultando algo o todo fue simplemente una confusión? Por ahora, la respuesta sigue siendo motivo de curiosidad.