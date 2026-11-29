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Gema Garoa ya está escribiendo el siguiente capítulo de su vida profesional. Tras vivir una de las experiencias más intensas de su trayectoria en La Casa de los Famosos, la actriz regresó a los foros de Televisa para reencontrarse con la actuación, aunque esta vez le toca experimentar con la comedia en una participación especial para Más vale sola.

Gema se siente afortunada de compartir espacio con actores que admira y celebra volver a los foros. Para ella, aunque en el reality estuvo en un foro durante dos meses y medio, la experiencia fue muy diferente porque no se trataba de actuar, por lo que ahora está muy contenta de retomar su carrera profesional en el set.

El salto a la comedia y nuevas propuestas

Esta no es la primera vez que la actriz se lanza a la comedia; antes de entrar al reality ya había tenido una participación especial en Abelito de la Guarda. Gema explica que la comedia tiene un tono muy distinto a las telenovelas, ya que es un estilo más arriba y exacerbado, por lo que ahora se está adaptando nuevamente a ese ritmo y tono.

La actriz no se ha quedado sentada esperando a que las oportunidades lleguen solas. Ha estado realizando castings tanto dentro como fuera de Televisa y tiene varias propuestas sobre la mesa. Aunque ya está analizando qué proyecto le gustaría realizar, todavía no decide qué es lo que más se le antoja hacer, aunque espera empezar algún melodrama o serie el próximo año.

El reto de ser creadora de contenido

Por el momento, Gema está enfocada en sus campañas y en potenciar sus redes sociales. Ahora que superó el millón de seguidores, siente la responsabilidad de ofrecerle a su público contenido que antes no sabía hacer o que no dominaba. El hecho de entrar a La Casa la convirtió en creadora de contenido de manera involuntaria, por lo que ahora está buscando la forma de compartir su vida diaria sin acelerarse y sin perder su esencia o personalidad.

Para ella, existe una dualidad interesante en este proceso. Como actriz, está acostumbrada a que la gente la adore o la odie por el personaje que interpreta, ya sea que la llamen mala o maldita, o que amen la historia. Sin embargo, ahora que el público la conoce a través de su historia real y personal, el acercamiento es distinto. Gema se siente afortunada por la conexión que logró con la gente al contar cosas que nunca había mostrado, y aunque está trabajando en su faceta digital, deja claro que ser actriz sigue siendo su prioridad.

El balance final del reality

Al analizar su paso por el programa, Gema afirma que entrar fue una decisión superacertada. Confiesa que al principio tenía muchas dudas y que en su cabeza pasaron muchos pensamientos contradictorios, pero decidió seguir la voz de su corazón, a pesar de que lo hizo con miedo.

Desde su perspectiva, el impacto en su carrera fue superpositivo, especialmente en el crecimiento de sus redes sociales, que según ella fueron las que más crecieron de todos los participantes. No se toma en cuenta las opiniones negativas, ya que considera que todo el mundo tiene derecho a opinar. Para ella, la respuesta más positiva son los más de 800 mil seguidores que ganó durante su estancia en el reality y el hecho de que la gente pregunte constantemente en qué proyectos estará.

Para la actriz, su objetivo principal se logró: que la gente la conociera más y tuviera interés en verla en nuevos proyectos. Siente que ha llegado a una etapa de su vida donde puede tomar decisiones con más libertad, después de años de preparación y trabajo. Gema considera que ahora es el momento de cosechar lo que sembró, ya que estudió la carrera que ama y ya interpretó personajes de todo tipo. Finalmente, asegura que se siente afortunada de comprobar que los sueños se hacen realidad y que no existen límites.

O sea que Gema entró por el drama pero salió con un millón de seguidores y chamba en comedia. ¿Será que ya es momento de dejar que elija sus papeles o todavía le falta camino?