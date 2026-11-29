Entretenimiento

La Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara arrancó el 28 de noviembre sus actividades para celebrar cuatro décadas de historia. Para esta edición, la organización desplegó cerca de 3,000 actividades, entre las que destacan 650 presentaciones de libros. Se espera que el evento, que concluye el 6 de diciembre, reciba a un total de 950,000 personas.

El evento cuenta con la participación de 900 escritoras y escritores provenientes de 41 países diferentes. La magnitud de la feria se refleja también en la zona profesional, donde 18,000 especialistas del libro de 60 naciones se reúnen para negociar y promover catálogos editoriales, además de participar en procesos de profesionalización de toda la cadena de producción de libros.

Homenajes y figuras internacionales

Uno de los puntos centrales de esta edición es el reconocimiento a Juan Rulfo, escritor mexicano, al cumplirse 40 años de su fallecimiento. Para honrar su legado, se instaló un pabellón inmersivo diseñado específicamente para que quienes visiten la feria puedan sumergirse en la atmósfera de Pedro Páramo, su obra más emblemática.

En cuanto a las presencias internacionales, Salman Rushdie visitó la FIL por tercera vez para ofrecer una charla el 28 de noviembre. El autor es el responsable del reciente libro Cuchillo, donde relata el intento de asesinato que sufrió en 2022; su charla se perfila como una de las actividades con mayor asistencia del primer fin de semana.

Por su parte, Isabel Allende se sumó a la programación tras ganar el premio Planeta 2026. La autora de La casa de los espíritus presenta su nuevo título, La hora antes del alba, y tiene programado un encuentro con estudiantes.

Premios y nuevas generaciones

El inicio de la feria el 28 de noviembre estuvo marcado por la entrega del premio FIL de Literatura en Lenguas Romance a la nicaragüense Gioconda Belli. Belli, quien ya había obtenido el Premio Sor Juana Inés de la Cruz en 2008, tiene una agenda que incluye una charla con jóvenes y una lectura junto a otras ganadoras del premio Sor Juana.

Para equilibrar la presencia de leyendas literarias con talentos emergentes, la FIL lanzó la iniciativa 26 en el 26. Este programa reúne a 26 autores menores de 40 años, provenientes de trece países de habla hispana, todos nacidos entre 1986 y el año 2000. Marisol Schulz, directora de la FIL, explicó que buscan nuevas expresiones y formas de comunicar la lectura para atraer a las nuevas generaciones.

Italia como invitada de honor

Italia es el país invitado de honor en esta edición bajo el lema El mundo nos habla como un gran libro. La delegación italiana presenta un programa robusto de 120 actividades y la participación de 58 escritores de diversos géneros y edades.

El escritor Alessandro Baricco encabeza la representación italiana. El 29 de noviembre, Baricco abre el Salón Literario Carlos Fuentes, donde además recibe la medalla conmemorativa que lleva el nombre de Carlos Fuentes. Acompañándolo se encuentra Milo Manara, maestro del cómic, quien presenta la adaptación gráfica de la novela El nombre de la rosa, escrita por Umberto Eco.

La presencia italiana se complementa con una decena de exposiciones artísticas. Estas muestras van desde los clásicos de Caravaggio hasta interpretaciones contemporáneas de la novela Pinocchio, pasando por el análisis de la arquitectura, la infraestructura y los paisajes del país europeo.