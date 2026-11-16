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Si te gusta sentir que no puedes respirar mientras ves la pantalla, Una casa llena de dinamita es la opción ideal en Netflix. La película, dirigida por Kathryn Bigelow, trata sobre un misil nuclear que se dirige a Estados Unidos sin que se sepa de dónde viene ni a dónde va exactamente.

Idris Elba interpreta al presidente, quien junto con el personal de la Casa Blanca, tiene que tomar decisiones en segundos para evitar que la humanidad desaparezca. Es un ritmo frenético de apenas dos horas que no deja espacio para cardiacos.

El reparto también cuenta con Rebecca Ferguson, Gabriel Basso y Jared Harris. La cinta tuvo una gran recepción en el Festival de Cine de Venecia y, aunque no llegó a los Oscar, sí logró nominaciones a Mejor Montaje en los Critics' Choice Awards y en los Premios BAFTA.

La crítica y el público la han recibido súper bien, con un 80% de aprobación en Rotten Tomatoes. De hecho, el director de SensaCine, Alejandro G. Calvo, afirmó tras verla en Venecia que Bigelow, junto con David Fincher, es una de las mejores directoras de thrillers del cine moderno, siguiendo la línea de sus trabajos anteriores como En tierra hostil y La noche más oscura.

La verdad es que Netflix le ha agarrado la onda a los thrillers últimamente con cosas como El agente nocturno o Mi reno de peluche, y esta película encaja perfecto en ese mood. ¿Te animas a verla o te da miedo la tensión?