Camila Fernández revela si el nuevo nieto de 'El Potrillo' es niño o niña
Camila Fernández ya sabe qué esperar en abril, que es cuando le dará la bienvenida a su segundo hijo. Para descubrirlo, la cantante y su esposo Francisco armaron una fiesta mexicana donde usaron pirotecnia para hacer el anuncio oficial.
Entre gritos, aplausos y una torre de fuegos artificiales, se confirmó que Camila tendrá un niño.
Con esta noticia, Alejandro Fernández se prepara para ser abuelo por cuarta vez. El intérprete ya tiene a Cayetana, la hija de Camila, y a dos niñas de su hijo, El Potrillo Jr., por lo que el pequeño que viene en camino completa el grupo de sus cuatro nietos.
Hace unos días, la cantante conmovió al ganar su primer premio Grammy, donde agradeció entre lágrimas por cumplir un sueño.
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