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Si eres fan del K-pop y te late la idea de ver la energía de la película de Netflix, KPop Demon Hunters, en vivo, pon atención. El próximo sábado 21 de noviembre de 2026, la Ciudad de México recibirá la presentación de Las Guerreras K-Pop, un espectáculo que promete llevar al escenario la música, las coreografías y los personajes inspirados en las heroínas de dicha cinta.

Este show es una propuesta pensada para quienes disfrutan de las historias y los bailes de estos personajes. Para lograr que la experiencia se sienta como un concierto real, la producción integra cantantes en vivo, bailarines, efectos de iluminación y vestuarios coloridos que recrean la atmósfera del universo animado. El cartel del evento utiliza las imágenes de las protagonistas Rumi, Mira y Zoey, y también incluye a los Saja Boys, que en la historia son la boyband antagonista y enemiga de HUNTR/X.

Detalles de la función y boletos

La cita es en el Teatro Ferrocarrilero a las 4:00 de la tarde. Para los que quieran asistir, los boletos están disponibles en la plataforma TicketPoint y se dividen en dos categorías según la zona elegida.

La Zona Preferente tiene un costo de 250 pesos, pero hay que sumar 38 pesos por cargo de servicio, lo que deja el precio final en 288 pesos por persona. Por otro lado, la Zona VIP tiene un precio base de 300 pesos, más 45 pesos de cargo por servicio, sumando un total de 345 pesos.

Es importante aclarar que esta producción es un show tributo, por lo que no se trata de una presentación oficial del elenco original de la película animada. El espectáculo tiene una duración aproximada de 90 minutos, lo que significa que, si arranca puntualmente, terminaría alrededor de las 5:30 de la tarde.

Recomendaciones para el acceso

Para evitar vueltas y estrés, se recomienda llegar con anticipación, ya que el acceso al recinto comienza aproximadamente 15 minutos antes del inicio de la función. También es fundamental revisar las condiciones de entrada en TicketPoint, ya que existen restricciones relacionadas con el ingreso de mochilas, cámaras, bebidas y alimentos.

En cuanto a la edad, el espectáculo está recomendado para personas desde un año en adelante. Ojo aquí: los menores a partir de esa edad necesitan su propio boleto para poder ingresar, así que tómenlo en cuenta al calcular el gasto total si van con niños o adolescentes.

Ubicación y cómo llegar

El Teatro Ferrocarrilero se encuentra en la Calzada Ricardo Flores Magón número 206, en la alcaldía Cuauhtémoc, exactamente entre las avenidas Guerrero e Insurgentes.

Para quienes prefieren el transporte público, la referencia más cercana es la estación Tlatelolco de la Línea 3 del Metro. Es una opción ideal para familias que buscan actividades en la capital el fin de semana, especialmente para jóvenes y adultos interesados en el fenómeno del K-pop.

La verdad es que suena como un plan súper colorido para pasar la tarde, aunque haya que dejar claras las expectativas sobre el elenco. ¿Quién se apunta a ir por los Saja Boys?