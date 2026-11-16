¡Qué descaro! Miss Universo deja de seguir a exreinas mexicanas en redes

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La organización de Miss Universo armó un buen drama en redes sociales al dejar de seguir a varias de las ganadoras históricas de México. El desaire digital ocurrió este fin de semana y dejó fuera de sus perfiles oficiales a figuras como Lupita Jones, Ximena Navarrete y Andrea Meza.

Lo más curioso es que la única representante nacional que sí conservó el seguimiento de la cuenta oficial fue Fátima Bosch, quien ganó la edición 2025. Esto ha hecho que todo el mundo especule sobre si la marca tiene una nueva estrategia de relaciones públicas para enfocarse solo en las caras más recientes.

Este movimiento llega en un momento clave, ya que María Vargas, la modelo jalisciense de 28 años, se encuentra en la etapa de concentración para buscar la corona en la edición número 75 del concurso. María, que es egresada de Negocios Internacionales por la Universidad de Guadalajara, ha basado su mensaje en la resiliencia y hasta escribió un libro llamado Miss Trouble sobre los prejuicios en la industria de la moda.

Aunque el chisme está fuerte por el desaire a las predecesoras, la delegada mexicana sigue concentrada en sus evaluaciones preliminares y ha preferido no opinar sobre los movimientos corporativos de la organización.

El calendario para la final está así: el desfile de trajes nacionales será el 21 de noviembre y la competencia preliminar el 22 de noviembre. La gran final se llevará a cabo el 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico, donde se definirá a la nueva reina global.

Por ahora, los directivos de la franquicia han preferido guardar silencio sobre por qué decidieron borrar a las exreinas de sus seguidos. Honestamente, ¿en qué estaban pensando al hacer esto justo antes de la final?