Marcela Mistral lanza mensaje de apoyo a Doña Lety en La Mansión VIP 2

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Marcela Mistral decidió ponerle un alto al drama familiar con un gesto que nadie se esperaba. El 11 de noviembre de 2026, durante una transmisión en vivo de La Mansión VIP 2, Marcela envió un Super Chat a su suegra, Leticia Guajardo, conocida como Doña Lety o Doña Alegría, para darle su respaldo y contarle que ella y sus hijos están siguiendo su participación en el programa.

El detalle llegó poco después de que Doña Lety protagonizara un fuerte reclamo contra su nuera dentro de la casa. La participante lanzó fuertes reclamos contra su nuera y, según su versión, Marcela le quitó todo y pasó un año sin hablarle su hijo, Poncho de Nigris. También aseguró que la esposa de Poncho le habría impuesto condiciones para poder convivir con él.

En lugar de entrarle al pleito o responder a las acusaciones en público, Marcela optó por la vía diplomática y le mandó palabras de aliento, usando incluso un tono divertido. Al escuchar el mensaje, Doña Lety no pudo ocultar su emoción y respondió brevemente agradeciendo el gesto y mandando saludos a su familia.

Aunque el intercambio dejó a los espectadores sorprendidos por el acercamiento, queda claro que esto no significa que los conflictos familiares hayan desaparecido por completo.