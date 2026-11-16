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Seamos honestos: buscar un postre que sea saludable y que no sepa a cartón es una misión casi imposible. Pero aquí viene el truco: usar la dulzura natural de las manzanas bien maduras para saltarse el azúcar añadida. Es la opción ideal para acompañar el cafecito de la tarde sin sentir la culpa del azúcar.

El secreto está en elegir manzanas que estén realmente maduras; eso es lo que le da el sabor intenso y la textura rica. Con un toque de canela y unas nueces, tienes un postre casero que huele delicioso y sabe aún mejor.

Ingredientes

3 manzanas grandes y maduras

2 huevos

150 g de harina integral

100 g de yogur

60 ml de aceite de oliva o aceite de coco derretido

1 cdta. de polvo para hornear

1 cdta. de canela

1 cdta. de extracto de vainilla

Jugo de medio limón

Unas cuantas nueces (opcional)

Preparación

Prepara las manzanas: pela dos de ellas y córtalas en cubitos pequeños. Ponles un poco de jugo de limón y la canela. La tercera manzana córtala en rebanadas delgadas para decorar la parte de arriba.

Haz la mezcla: en un bowl, bate los huevos y agrega el yogur, el aceite y la vainilla. Mezcla todo hasta que quede homogéneo.

Agrega los secos: ve echando la harina y el polvo para hornear poco a poco, moviendo hasta que la masa esté uniforme.

Incorpora la fruta: añade los cubitos de manzana y, si te late, las nueces picadas. Mezcla con cuidado para que se repartan bien.

Hornea: pasa la mezcla a un molde con papel encerado y acomoda las rebanadas de manzana arriba. Hornea en el horno precalentado a 180°C durante unos 35 a 45 minutos, hasta que esté doradita y que al enterrar un palillo en el centro, este salga limpio.

Deja que la pay se enfríe antes de cortarla. Te la puedes comer sola o con un poquito de yogur encima para darle el toque final. ¿Quién dijo que comer sano tiene que ser aburrido?