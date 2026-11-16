Karely Ruiz se vuelve el centro del caos en La Mansión VIP 2

Entretenimiento

Karely Ruiz se ha convertido en una de las participantes que más conversación genera en La Mansión VIP 2 tras una serie de enfrentamientos con sus compañeros que ya encendieron las redes sociales.

El momento que más ruido hizo fue durante una fiesta, donde circuló un video en el que presuntamente la influencer jala del cabello a La Cukis. Aunque las imágenes no son del todo claras, los internautas reaccionaron con molestia e incluso piden a la producción que tome medidas. Según la publicación citada, en el video se ve cómo en reiteradas ocasiones le grita "Callate" a La Cukis.

Pero el drama no termina ahí. Karely también se agarró con Odette Orlena por las labores de limpieza dentro de la casa. Ambas discutieron porque Karely cuestionó que Odette no colabora con los quehaceres, llegando incluso a lanzarle advertencias sobre una posible nominación.

Para cerrar con broche de oro, tuvo un choque verbal con Bellakath. Retomaron diferencias relacionadas con una antigua colaboración fotográfica que nunca llegó a concretarse y que dejó molestias entre ambas.

Entre gritos y señalamientos, Karely se ha vuelto el imán de conversaciones de esta edición. Hay quienes la apoyan y quienes piensan que se está pasando de lanza con sus actitudes, pero lo cierto es que no deja que el programa sea aburrido.

¿Será que Karely termina nominada por sus propios pleitos o logrará sobrevivir al drama?