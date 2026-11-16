Dorian Roldán se corona como nuevo Gerente General Interino de AAA en medio de un caos total

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La Junta Directiva de AAA tomó una decisión drástica y nombró a Dorian Roldán como el nuevo Gerente General Interino de la empresa. El anuncio se dio durante la función del domingo 15 de noviembre de 2026, en un ambiente cargado de tensión donde el público no dejaba de corear que Roldán se fuera de la arena.

Rey Mysterio, quien ostentaba el cargo de Gerente General, es un luchador profesional que trabaja en RAW de la WWE y que ha destacado con movimientos típicos de lucha libre.

Acusaciones y pleito familiar

Antes de dar la noticia oficial, Dorian Roldán utilizó el micrófono para justificar la ausencia de su madre, Marisela Peña, revelando que ella decidió no asistir a la función. Sin embargo, Roldán aseguró que ella quería dar noticias importantes, por lo que puso a los réferis con los estandartes de Joaquín Roldán y Antonio Peña para respaldar el anuncio.

El conflicto escaló cuando Roldán lanzó ataques personales contra Rey Mysterio. Afirmó que los fans ya no tendrían que preocuparse por lo que llamó una pésima administración y señaló que los asistentes en ringside ya no correrían el riesgo de ser atacados por el Gerente General, mencionando el caso de Omos.

Además, Roldán criticó las condiciones laborales, asegurando que ningún luchador volvería a exponerse a ambientes inseguros, citando las lesiones de Mini Vikingo y Hijo de Vikingo mientras luchaban en Estados Unidos para WWE. El punto más polémico llegó cuando llamó a Mysterio el peor padre de la historia y lo describió como un adúltero enfermo de poder que engaña a su esposa.

La respuesta de Rey Mysterio

Rey Mysterio apareció en el ring y confesó que su primer instinto era darle una santa madriza a Roldán, aunque decidió intentar aclararlo con palabras. Defendió su gestión como Gerente General de AAA, asegurando que cada decisión tomada tiene un respaldo.

El luchador también dejó claro que, a pesar de perder el cargo, participará en Survivor Series 2026 como Capitán del Team México. Explicó que siempre representará a su país y que tiene el objetivo de derrotar a Cody Rhodes. Esta declaración provocó que Roldán lo recriminara, cuestionando cómo alguien con tantas acusaciones en su contra pretendía seguir haciéndose el héroe representando a México.

La discusión se volvió aún más personal cuando Roldán acusó a Rey Mysterio de haberse acostado con Marisela Peña para obtener poder dentro de AAA. Aunque Mysterio respondió que todos saben que Roldán estaba mintiendo, la tensión aumentó al grado que Mysterio le reclamó por faltarle el respeto a su propia madre.

Expulsión y nuevos retos

En medio del enfrentamiento, Dorian Roldán retó a Mysterio a que lo golpeara, pero antes de que sucediera, soltó la bomba: él es ahora el Gerente General Interino de AAA mientras continúa la investigación sobre el enmascarado.

Como su primer acto oficial en el cargo, Roldán ordenó a seguridad sacar a Rey Mysterio de la arena, llamándolo imbécil. Mysterio, quien gritó que a Roldán le faltaban huevos, decidió retirarse voluntariamente del ring y de la arena, aunque intentó regresar para golpear a Roldán antes de reflexionar y marcharse. Todo esto ocurrió mientras los fans insultaban a Roldán desde las gradas.

Para cerrar la noche, Roldán dio una conferencia de prensa donde anunció que la próxima semana habrá una lucha por el Campeonato Mundial de Tríos AAA. En este encuentro, La Parka, Rey Fénix y El Grande Americano se enfrentarán a Los Perros del Mal.

Finalmente, Roldán admitió que aún no puede presentar pruebas contra Rey Mysterio porque las investigaciones están en curso, pero reiteró que el luchador se aprovechó de Marisela Peña y que podría haber seguido como Gerente General si no se hubiera aprovechado de su madre.

Sinceramente, este nivel de drama ya parece más una telenovela que una función de lucha. ¿Quién creen que gane este pleito?