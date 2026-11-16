Lupita Jones lanza indirecta a Miss Universo tras ser dejada de seguir en Instagram

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El 15 de noviembre de 2026, Lupita Jones reaccionó en redes sociales luego de que la cuenta oficial de Miss Universo dejara de seguirla en Instagram. El movimiento digital no fue solo contra ella, ya que Ximena Navarrete y Andrea Meza también fueron eliminadas de la lista de seguidos del certamen entre el 14 y el 15 de noviembre.

Ante este distanciamiento, la exreina mexicana compartió una fotografía donde aparece junto a Navarrete y Meza, acompañando la imagen con la frase: la historia no se puede borrar. Aunque el mensaje no menciona directamente a la organización ni a otras personas, los usuarios en la red interpretaron sus palabras como una respuesta directa a la decisión de la organización.

Lupita Jones es la primera mujer mexicana en ganar el título de Miss Universo, logro alcanzado en 1991. Desde entonces, se ha mantenido como una figura pública clave en los certámenes de belleza en México, desempeñándose como preparadora y organizadora. Recientemente, había calificado como desastrosas algunas de las polémicas relacionadas con la administración del concurso.

Un vacío en la foto que causó polémica

El movimiento de Miss Universo llamó la atención porque parece haberse concentrado en las ganadoras mexicanas anteriores a la actual titular. Según reportes en redes sociales, exreinas de otras nacionalidades siguen apareciendo en la lista de seguidos del perfil oficial.

La única mexicana que conserva el seguimiento de la organización es Fátima Bosch, quien obtuvo la corona en 2025 y es la cuarta mujer de México en ganar el título. Esta diferencia provocó que la publicación de Lupita Jones recibiera críticas, ya que la fotografía solo reúne a tres de las cuatro ganadoras del país, excluyendo a Bosch.

Algunos usuarios señalaron que al no incluirla, se demuestra envidia, mientras que otros recordaron que la historia de México en el concurso incluye a cuatro coronas y pidieron reconocer a la actual reina. Por su parte, Fátima Bosch y la organización de Miss Universo no han emitido una postura pública sobre la imagen difundida por Jones ni sobre los comentarios en redes sociales.

Respaldos y falta de respuestas

La publicación de Jones no pasó desapercibida para sus compañeras. Ximena Navarrete, quien ganó la corona en 2010, y Andrea Meza, ganadora de la edición 2020, compartieron el post en sus historias de Instagram y reaccionaron con emojis de corazones. Esta interacción fue vista por los seguidores como una señal de respaldo al mensaje de la primera reina mexicana.

Hasta el momento, ninguna de las tres exganadoras ha revelado haber recibido una explicación directa por parte de la organización sobre por qué fueron dejadas de seguir. La organización tampoco ha publicado un comunicado para aclarar si este cambio se debe a una modificación administrativa, una estrategia de comunicación o si está vinculado a las posturas que las exreinas han tenido sobre el rumbo del concurso.

Ximena Navarrete había comentado previamente que Miss Universo necesita personas con experiencia para manejar las controversias de su administración, mientras que Andrea Meza, cuya final fue en mayo de 2021 por la pandemia, se ha mantenido con una presencia pública constante tras su reinado.

México se prepara para la final 2026

Todo este drama ocurre mientras México se prepara para competir nuevamente en la final de Miss Universo 2026. La representante del país será María Guadalupe Vargas Naranjo, quien obtuvo el título nacional el 29 de agosto de 2026 en Los Cabos.

La representante mexicana, licenciada en Negocios Internacionales, se prepara para competir el 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico. La polémica digital entre las leyendas del certamen y la organización sucede justo a pocos días de que Vargas Naranjo busque una nueva corona para el país.