La ley de Alicia llega a Netflix: el drama de traición y poder que debes ver

Entretenimiento

Netflix ya tiene en su catálogo una producción mexicana que mezcla juicios, secretos familiares y relaciones complicadas. Se trata de La ley de Alicia, que se estrenó el 11 de noviembre de 2026 y pone en el centro de la historia a una mujer que debe reconstruir su vida desde cero después de que su mundo perfecto se desmorona.

La trama arranca con una situación que sería la pesadilla de cualquiera: descubrir que tu pareja te engaña y que, para colmo, todo el país se entera. Alicia Flores tiene una vida aparentemente ideal junto a su esposo Aurelio y sus dos hijos adolescentes, pero el castillo de naipes se cae cuando su marido es condenado por corrupción y salen a la luz videos que lo vinculan con un escándalo sexual. De pronto, Alicia pasa de ser la esposa de un hombre poderoso a enfrentar las críticas, las miradas juzgadoras de quienes la rodean y una incertidumbre total sobre su futuro.

El regreso a las leyes y el desafío profesional

Sin la estabilidad económica y familiar que conocía, Alicia toma una decisión drástica: recuperar su carrera como abogada. El problema es que dejó la profesión hace veinte años para dedicarse exclusivamente a su familia, por lo que regresar al mundo laboral no es nada sencillo. Ahora tiene que demostrar que sigue siendo competitiva en un entorno donde los profesionistas son mucho más jóvenes y el ritmo ha cambiado por completo.

En medio de este caos profesional aparece David, un antiguo amor que ahora forma parte de su vida laboral. Mientras Alicia lucha por recuperar su independencia y su lugar en el derecho, los sentimientos del pasado comienzan a complicar las cosas. La protagonista se encuentra en una encrucijada donde deberá decidir qué quiere realmente para su futuro y, sobre todo, si está dispuesta a perdonar y regresar con Aurelio después de todo lo que pasó.

Una versión mexicana de un éxito global

Lo más interesante es que La ley de Alicia no es una historia original, sino que está basada en The Good Wife, el drama estadounidense que fue un fenómeno entre 2009 y 2016 con Julianna Margulies. En la versión original, Alicia Florrick también reconstruía su vida tras el escándalo sexual y de corrupción de su esposo político.

La serie original, creada por Robert y Michelle King, tuvo siete temporadas y se llevó cinco premios Emmy y dos Globos de Oro. El secreto de su éxito fue saber combinar los casos judiciales con los dramas personales de sus protagonistas. En cada episodio, mientras Alicia resolvía conflictos legales, también intentaba recuperar su identidad después de haber vivido años a la sombra de su marido. La adaptación mexicana mantiene esta esencia, pero traslada los conflictos a un entorno más cercano para el público de nuestro país.

¿Cuándo ver la segunda parte?

Para los que ya empezaron el maratón, hay un detalle importante: el estreno está dividido en dos partes. La primera llegó a Netflix México el 11 de noviembre, pero la segunda parte estará disponible hasta el 9 de diciembre de 2026. Así que nos tocará aguantar la incertidumbre unas semanas más para saber cómo termina esta historia de traiciones y segundas oportunidades.

Fernanda Castillo, quien ya nos ha dado grandes papeles en producciones como El señor de los cielos y Monarca, encabeza este elenco de reconocidos actores mexicanos que prometen darle el peso necesario a este drama judicial.