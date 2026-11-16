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La música tiene esa capacidad de acercarnos a historias que vienen de muy lejos. Artistas como Antonio José, Pablo Alborán, Aitana o Shakira han demostrado que el idioma no es un obstáculo para compartir una canción, atreviéndose a usar otras lenguas para cruzar fronteras y acercar culturas.

Uno de los ejemplos más recientes es la colaboración entre Antonio José y César Varadero, quienes unieron sus voces en una nueva versión de Libertà. El tema, que pertenece al repertorio del artista francés, renace con una interpretación bilingüe en español y francés para conservar la esencia original pero con una nueva identidad.

Por otro lado, Pablo Alborán y la cantante francesa Zaz también han tendido puentes culturales. Ambos coincidieron en Sous le ciel de Paris, una interpretación del clásico parisino que combina sus voces. Ambos volvieron a encontrarse en Inséparables, que es la adaptación al francés de la canción Pasos de cero de Alborán, donde el cantante español se aventuró a cantar en francés.

En el pop internacional, las diferencias lingüísticas también son parte del atractivo. Aitana, Katy Perry y el productor Tiësto se unieron en el remix de Resilient, una canción que mezcla inglés y español y que conectó el universo de la artista española con la figura del pop estadounidense.

Más recientemente, Shakira y Burna Boy llevaron este espíritu internacional a Dai Dai, el himno oficial del Mundial de Fútbol de 2026. La canción juega con diversas lenguas y expresiones para crear un mensaje colectivo. De hecho, la versión en español llegó después de la original, la cual incorporaba cinco idiomas: inglés, español, italiano, francés y japonés.

Al final, estas colaboraciones nos recuerdan que una melodía o un estribillo que terminamos cantando sin saber qué significa son suficientes para conmovernos. La música traduce lo que las palabras, por sí solas, no siempre pueden explicar. ¡A veces el sentimiento llega antes que la traducción!