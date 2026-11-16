Parientes inesperados: los lazos secretos entre los famosos de México

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En el mundo del entretenimiento mexicano es común ver familias enteras dominando la escena. Hay casos muy conocidos, como los hermanos Odiseo, Demián y Bruno Bichir. También están las actrices Zuria y Marimar Vega, hijas de Gonzalo Vega, o la descendencia de Eugenio Derbez con sus hijos Aislinn, Vadhir y José Eduardo.

Sin embargo, existen vínculos de sangre mucho menos evidentes que se mantienen lejos de las alfombras rojas y los reflectores. Hay conexiones que van desde primas hermanas hasta parentescos con figuras históricas del arte y la política, revelando que el árbol genealógico de la farándula es más pequeño de lo que parece.

Dinastías y medios hermanos

Hay casos donde el talento se hereda a través de ramas familiares distintas. Una actriz y modelo mexicana pertenece a una de las dinastías más fuertes del espectáculo; ella es hija de la escritora Ernestina Sodi y de Fernando González Parra. Por el lado materno, es sobrina de Thalía, de la familia Sodi, de ascendencia italiana. Por la parte paterna, tiene una conexión directa con el medio artístico al ser media hermana de las actrices Tessa Ía y Naian González Norvind.

De manera similar, Darío Yazbek comparte un lazo de sangre con una figura fundamental del cine mexicano. El actor es hijo de la actriz Patricia Bernal y del director de fotografía Sergio Yazbek, lo que lo convierte en medio hermano de Gael García Bernal a través de su madre.

Conexiones con la época de oro y la música

El linaje de la época de oro del cine mexicano sigue vivo en figuras actuales. Kuno Becker, por ejemplo, es sobrino nieto de María Félix. Este vínculo se da porque su abuela materna, María Eugenia Félix Güereña, conocida como La Güera, era hermana de la legendaria diva.

En el ámbito musical, existen sorpresas similares. El cantante Cristian Castro es sobrino directo de Ramón Valdés, quien interpretó a Don Ramón. Esta relación existe porque el padre de Castro era el comediante Manuel Valdés, hermano de Ramón y del legendario Germán Valdés, mejor conocido como Tin Tan.

Por otro lado, la actriz de teatro Lolita Cortés tiene un vínculo con la música popular mexicana. Ella es sobrina nieta del compositor José Alfredo Jiménez. Lolita explicó que su mamá, Dolores Jiménez, era la hija del hermano mayor del famoso músico.

Vínculos inesperados y sorpresas televisivas

Hay parentescos que incluso el público con más curiosidad ignora. Dulce María, quien ha trabajado en la serie RBF, es sobrina nieta de la pintora Frida Kahlo. Este lazo proviene de su abuela materna, quien era prima hermana de la icónica artista.

En la televisión nacional, hay una conexión curiosa entre Roberto Gómez Bolaños, creador de El Chavo del 8, y la política del país. El creador de El Chavo del 8 era sobrino del expresidente Gustavo Díaz Ordaz Bolaños, ya que su madre, Elsa Bolaños Cacho, era prima hermana del político.

También existen lazos entre figuras contemporáneas. Bárbara Mori y el conductor de televisión que comparte su apellido tienen una conexión familiar proveniente de la rama paterna de la actriz, hija de Guillermo Alejandro de Regil, aunque durante años hubo dudas sobre este parentesco hasta que Bárbara lo reveló en entrevistas.

Además, Paola Durante y Bárbara Mori son primas hermanas por la vía materna, específicamente por la familia Ochoa. Ambas nacieron en Uruguay y crecieron en México; aunque fueron inseparables al inicio, con el tiempo se distanciaron.

Finalmente, un vínculo lejano unió al conductor Daniel Bisogno con la actriz Angélica Vale. Su conexión genealógica venía de sus abuelas, quienes eran primas hermanas, lo que vinculaba al presentador con la dinastía de Angélica María.

¿Cuál de todos estos parentescos te dejó más fría? Porque yo sigo procesando lo de Frida Kahlo.