Dolli Irigoyen llegó a MasterChef a poner orden y no se guardó nada

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Dolli Irigoyen volvió a MasterChef como jurado invitada y no perdió el tiempo en marcar territorio. Con un estilo directo y sin filtros, la chef se dedicó a calificar los platos con observaciones precisas y críticas que no dejaron lugar a dudas. Para Dolli, el objetivo era claro: llegó a puntuar y quiere que los participantes se enfoquen en cocinar y aprender.

La evaluación no fue nada amable para varios concursantes. Entre los platos reprobados estuvo una bechamel que quedó demasiado espesa y una masa que se pasó de cruda. También hubo problemas con un arroz que no tenía sal, una ensalada con cortes descuidados y un rösti que no logró esa textura crocante que se busca.

Pero no todo fue sobre la comida; también hubo advertencias sobre la seguridad en la cocina. A Pablo Migliore le recordó que andar en musculosa es un riesgo innecesario, ya que se puede exponer a quemaduras o accidentes con los cuchillos.

El humor también estuvo presente, especialmente cuando la paciencia de Dolli llegó al límite. Ante la explicación súper elaborada de un plato llamado besugo fósil, la chef le pidió al concursante que aterrizara, respirara y le hablara claramente, . Quienes la acompañaban no pudieron evitar bromear sobre su capacidad para notar hasta el detalle más mínimo.

Para cerrar con broche de oro, Dolli contó el origen del meme de los cuchillos que la rodea. Recordó que en Bake Off una participante intentaba cortar un pastel con un cuchillo pequeño que no tenía filo. Cuando la chef le pidió uno, la concursante confesó que el suyo no cortaba, y la chef explicó que la cocina tiene eso, que hay que resolver.

Sinceramente, alguien tenía que llegar a ponerles los pies en la tierra a estos concursantes. ¿Creen que Dolli es demasiado dura o así es como se aprende de verdad?