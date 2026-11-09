Thalía se pone natural en Instagram y deja a todos impactados

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Thalía decidió romper con su imagen de glamour habitual y compartió un video en su cuenta oficial de Instagram donde aparece con el rostro al natural. En el clip, la artista luce el cabello recogido en una coleta, dejando de lado el maquillaje y la producción detallada que siempre acompaña sus apariciones públicas. Esta versión sencilla y espontánea de la cantante, alejada de los estilismos que suele usar en presentaciones musicales o alfombras rojas, generó una reacción inmediata de sus seguidores, quienes llenaron la sección de comentarios destacando su apariencia y la naturalidad con la que se muestra ante las cámaras.

La intérprete demostró que puede verse espectacular sin necesidad de artificios, logrando que el contenido se volviera viral en cuestión de horas. Este movimiento se suma a la intensa actividad que ha tenido en sus plataformas digitales. Hace unos días, por ejemplo, lanzó un reto viral donde apareció bailando una versión del tema El Burrito Sabanero, pidiéndole a sus seguidores que se unieran al baile. Estas publicaciones confirman el enorme interés que genera tanto su faceta más cotidiana como sus producciones elaboradas, especialmente considerando que suma 54 millones de seguidores entre sus tres canales principales: 23,7 millones en Facebook, 22,2 millones en Instagram y 8,1 millones en YouTube.

El conflicto con la serie de Timbiriche

Pero no todo ha sido baile y piel perfecta. Thalía ha estado envuelta en una controversia fuerte relacionada con Timbiriche, la serie, una producción de ViX. La cantante confrontó al compositor Kiko Campos a través de mensajes de texto después de enterarse de su participación en el proyecto. El motivo del enfado es la forma en que la serie retrata tanto a la cantante como a su madre, Yolanda Miranda Sodi. Según relató Campos en el programa La mesa caliente, Thalía le preguntó si había tenido algo que ver con la serie y añadió que la situación era muy fuerte.

Este roce ocurrió en el peor momento posible para el músico chileno, quien es autor de canciones como Besos de ceniza y Mírame. Campos explicó que llevaba cuatro años trabajando con Thalía en un nuevo álbum que ya estaba terminado y listo para salir al mercado. Sin embargo, tras ese intercambio de mensajes, la oficina de Tommy Mottola, esposo de la artista, notificó que el lanzamiento quedaría suspendido sin una fecha definida. El compositor detalló que le informaron que Thalía estaría ocupada los siguientes meses, dejando el proyecto discográfico en pausa indefinida, a pesar de que describió el disco como una obra ambiciosa y muy buena.

Los detalles detrás de la producción

Kiko Campos aclaró que su participación en la serie consistió en colaborar en la adaptación de 15 canciones de Timbiriche para los ocho episodios. El compositor aseguró que nunca conoció en persona al coordinador musical que lo contrató, ya que toda la comunicación fue vía Zoom o mensajes, por lo que desconocía el enfoque narrativo del proyecto. También mencionó que no sabía si los propios integrantes de la agrupación estaban de acuerdo con el proyecto.

La polémica no terminó con el reclamo de Thalía, ya que otros miembros originales de Timbiriche también cuestionaron la reconstrucción de la historia del grupo, específicamente el manejo de la relación entre Luis de Llano y Sasha Sokol. Ante esto, los actores Clara Dalmao y Jaume Mateu salieron a defender el proyecto en una entrevista con TVyNovelas. Dalmao, quien es la encargada de interpretar a Thalía en la ficción, admitió que la recreación toca una fibra muy sensible tanto para los fans como para los involucrados, y señaló que es respetable que algunas personas no estén de acuerdo con que ella la interprete.

La actriz contó que se enteró de que tenía el papel apenas diez días antes de empezar a grabar, tiempo en el cual tuvo que entrenarse intensamente en canto, coreografía, actuación y acento mexicano. Por su parte, Jaume Mateu, quien interpreta a un mánager ficticio creado para representar las funciones de varias personas reales, defendió la legalidad de la serie. Afirmó que el proyecto fue realizado bajo un estudio profesional y que es importante diferenciar las críticas constructivas de las descalificaciones.

La verdad es que entre el look natural y la polémica por la serie, Thalía no nos deja descansar ni un segundo. ¿Ustedes creen que ese disco con Kiko Campos algún día vea la luz o ya quedó en el olvido?