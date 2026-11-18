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Netflix suele ser el terror de los fans por cancelar series a la primera oportunidad, pero Un lugar para soñar acaba de lograr lo impensable. La plataforma confirmó que el show ha sido renovado para una novena entrega, convirtiéndose oficialmente en la serie de ficción más larga en la historia del servicio.

Con este anuncio, la historia protagonizada por Alexandra Breckenridge y Martin Henderson supera la marca que compartía con Élite y Big Mouth, ya que ambas finalizaron tras su octava temporada. Ahora, Un lugar para soñar se queda con el récord en solitario.

Pero la cosa no para ahí. Al sumar los 10 episodios que tendrá la novena temporada, la serie alcanzará un total de 94 capítulos. Con esto, iguala el récord de mayor número de episodios para una serie de ficción en Netflix, marca que había sido establecida por Grace and Frankie en 2022. De hecho, no hay señales de que esta adaptación de la saga literaria de Robyn Carr termine en la novena entrega.

Lo más curioso es que la renovación se anunció antes del estreno de la octava temporada, algo que ya es costumbre en este show para que las esperas entre entregas sean más cortas. El showrunner Patrick Sean Smith se mostró muy emocionado y explicó que nueve temporadas son un regalo inimaginable que demuestra el cariño del público hacia los personajes y es el mayor halago para el reparto.

La octava temporada llega el 6 de diciembre de 2026, mientras que la novena probablemente se estrene en 2027, considerando que la séptima se lanzó este mismo año.

Sinceramente, después de tantas cancelaciones injustas, ya nos hacía falta un final feliz donde la serie sí llegue a contar todo. ¿Será que por fin Netflix aprendió que dejar historias a medias es el peor pecado?