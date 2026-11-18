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Bañarse tarde en la noche es la forma más sencilla de relajarse después de un día agotador, pero el problema surge cuando no hay tiempo de secar el cabello antes de dormir. Aunque hacerlo de vez en cuando no es motivo de alarma, convertirlo en un hábito sistemático puede afectar seriamente la salud y la apariencia de la melena.

El detalle es que el cabello se vuelve mucho más vulnerable cuando está mojado. Esto provoca que se rompa con mayor facilidad debido a la fricción constante con la almohada mientras nos movemos al dormir. Si a esto le sumamos una funda de almohada de algodón, el resultado puede ser quiebre, frizz y puntas abiertas.

El peligro para el cuero cabelludo

No se trata solo de que el cabello se vea mal, sino de lo que pasa en la raíz. La humedad que permanece por varias horas en el cuero cabelludo crea las condiciones ideales para que crezcan microorganismos. Uno de los principales culpables es el hongo Malassezia, el cual está directamente relacionado con la aparición de la caspa.

En algunos casos, esta humedad prolongada también puede intensificar la picazón y provocar irritaciones. Por eso, quienes tienen el cuero cabelludo sensible o sufren frecuentemente de caspa, deben priorizar el secado de las raíces antes de acostarse. Además, es fundamental mantener la funda de la almohada limpia, especialmente si se tiene la costumbre de dormir con el cabello húmedo.

Mitos y realidades del resfriado

Durante mucho tiempo se creyó que dormir con el cabello mojado era la causa directa de los resfriados. Sin embargo, esto es un mito. Los resfriados son provocados por virus y no por la humedad en el cabello. Así que, si alguna vez te pasaste de cansancio y te dormiste sin secarte del todo, no tienes que preocuparte por enfermarte por esa razón.

Tips para salvar el cabello

No es necesario usar la secadora todos los días, pero sí adoptar hábitos sencillos para reducir el daño. Si no hay tiempo para un secado completo, existen pasos básicos para limitar el desgaste.

Para quienes tienen el cabello rizado, la situación es distinta porque son más propensos al frizz y a que los mechones se enreden. En este caso, se recomienda aplicar la crema de peinado o el acondicionador sin enjuague justo después del lavado y eliminar el exceso de agua con una toalla de microfibra, permitiendo que los rizos se sequen lo más posible antes de ir a la cama.

Otra técnica útil es recoger el cabello de forma relajada en la parte superior de la cabeza utilizando un scrunchie de seda. También ayuda usar una funda de almohada de satén o un bonnet con forro de seda para mantener la forma de los rizos, siempre y cuando el cabello no esté empapado.

En conclusión, no hay que entrar en pánico si sucede ocasionalmente. Pero quitar la mayor cantidad de humedad posible y evitar la fricción fuerte son dos movimientos simples que hacen una diferencia real en la salud a largo plazo de la melena. ¿Y tú, eres del equipo que se seca todo o del que se despierta con el pelo hecho un desastre?