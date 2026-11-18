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Gala Montes decidió experimentar con el regional mexicano y el resultado ya está dando de qué hablar. La actriz apareció en un video compartido por una radiodifusora mexicana donde interpreta el tema Me gusta estar contigo, una canción popularizada por Sergio Vega, El Shaka, acompañada por un grupo norteño.

Este movimiento es uno de sus acercamientos más llamativos a este género, ya que en sus proyectos musicales anteriores había probado sonidos totalmente distintos. El tema, que habla sobre el amor y el placer de compartir la vida con alguien especial, puso a Gala en el ojo del huracán digital.

Como era de esperarse, el internet se dividió en dos bandos. Mientras unos celebraron verla incursionar en este estilo y opinaron que el regional mexicano le queda muy bien, otros no fueron tan amables. Hubo usuarios que dijeron que no estaban convencidos con la interpretación y hasta hubo quien comentó que le dio pena ver el video.

En medio del ruido, algunos seguidores aprovecharon para pedir que mejor le dé más promoción a sus propias composiciones, que ya están disponibles en plataformas digitales, en lugar de enfocarse solo en hacer versiones de canciones conocidas. Algunos fans sugirieron que tiene talento, pero que le falta práctica, especialmente en la respiración al cantar.

Sea como sea, Gala Montes logró que todo el mundo volteara a ver su propuesta musical, ya sea por el talento o por la polémica que siempre la acompaña. ¿Ustedes creen que debería dejar los covers y enfocarse en sus temas originales o que sí tiene futuro en el norteño?