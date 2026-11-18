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Todo el ruido en redes sociales empezó cuando se supo que Karol G tuvo que posponer su tercer concierto en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. Horas después del anuncio, circuló un rumor: una publicación de Jacqueline Martinez en Instagram afirmó que la cantante dio positivo a influenza y que ya estaba recibiendo atención médica para poder presentarse el martes 17 de noviembre.

Sin embargo, hay que tomar esto con calma porque no hay una sola prueba médica, ni confirmación de la organización del evento o del equipo de la artista que respalde que se trate de influenza. La información salió de una cuenta personal y no de un medio periodístico ni de alguien con acceso directo al círculo de la colombiana. Básicamente, es una especulación que se volvió viral mientras el equipo de la cantante guardaba silencio sobre el diagnóstico exacto.

El comunicado oficial y el misterio médico

El domingo 15 de noviembre, OCESA y la productora ENSO soltaron un comunicado donde confirmaron que el concierto de esa noche no se llevaría a cabo. En el texto fueron súper vagos y solo mencionaron que la decisión se tomó por motivos de salud, priorizando el bienestar de la artista, pero no soltaron ni una sola palabra sobre qué es exactamente lo que tiene Karol G.

En el mismo mensaje, la productora señaló que, tras dos noches llenas de música y momentos especiales en la Ciudad de México, lamentaban no poder compartir esa noche con los fans, y que Karol G agradece de corazón todo el cariño y la energía recibidos durante su estancia en la capital mexicana. El comunicado omitió cualquier detalle médico.

El camino del Tropitour por México

Este concierto que tuvo que ser movido era el cierre de una serie de tres fechas programadas en el Estadio GNP Seguros los días 13, 14 y 15 de noviembre, como parte de su gira Viajando por el Mundo Tropitour. Pero antes de llegar a la CDMX, la Bichota ya había calentado motores con tres presentaciones en el Estadio BBVA de Monterrey, las cuales ocurrieron los días 6, 7 y 8 de noviembre.

En las dos primeras noches en la Ciudad de México, la fiesta estuvo a tope y Karol G no llegó sola. Tuvo como invitadas especiales a Thalía y a Belinda. Con Belinda interpretó los temas Luz sin gravedad, Bella traición y Ángel.

¿Qué pasó con los boletos y el reembolso?

Para los que ya tenían su entrada, OCESA confirmó que la presentación se reprogramó para el martes 17 de noviembre en el mismo recinto. La buena noticia es que los boletos comprados para la función del domingo siguieron siendo válidos automáticamente para la nueva fecha, así que nadie tuvo que hacer trámites extra para entrar al estadio.

Pero claro, no todos podían cambiar sus planes a última hora. Para quienes no pudieron asistir el martes 17, se habilitó la opción de pedir el reembolso a través de Ticketmaster. El proceso consistía en entrar a su cuenta y seleccionar el botón de Ayuda para conocer el procedimiento. Lo curioso es que el comunicado no puso una fecha límite para solicitar la devolución del dinero, dejando el camino abierto para los afectados.