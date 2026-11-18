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El Auditorio Nacional se convirtió en el escenario de una noche electrizante el pasado 15 de noviembre, cuando el cantante brasileño Daniel Boaventura aterrizó en la Ciudad de México. Aunque hubo unos minutos de retraso y las luces se quedaron encendidas más de lo esperado, la impaciencia de los asistentes se borró en cuanto el espectáculo arrancó con un estruendo y la desaparición de una gran manta blanca que ocultaba a los músicos.

La velada comenzó con los acordes de Never say goodbye, marcando el inicio de una presentación donde Boaventura dejó claro por qué lo llaman el Frank Sinatra de Latinoamérica. Acompañado por la Minería Pops de la Sinfónica de Minería, bajo la dirección de Tomer Adaddi, el artista mantuvo una sonrisa y una presencia elegante durante todo el show. El ambiente pasó rápidamente de la energía inicial a algo más íntimo con Unchained melody, donde su voz de barítono se lució entre los arreglos orquestales.

Para conectar con el público mexicano, el cantante incluyó Bésame mucho, haciendo un guiño directo a la tradición del bolero. Después siguió con Perhaps, perhaps, perhaps, demostrando su versatilidad al mezclar el español y el inglés, lo que permitió que la gente se sumara a la interpretación. La fiesta subió de nivel cuando el ritmo de mambo se apoderó del escenario, transformando el lugar en un espacio de pura celebración.

Sin embargo, no todo fue baile. Con un toque de humor, Boaventura bajó la intensidad para presentar canciones que él mismo llamó sufridoras o corta venas. En esos momentos, el artista aprovechó para bromear sobre las mujeres de su vida, logrando que el público soltara carcajadas y creando una conexión más personal con los asistentes, quienes no dejaban de gritarle lo guapo que es y cuánto lo quieren.

Uno de los puntos más altos de la noche fue New York, New York. Aquí se notó la potencia de su registro vocal, apoyado nuevamente por la Minería Pops, logrando que el clásico de Sinatra tuviera una dimensión mucho mayor gracias a los arreglos orquestales.

El show también tuvo un momento curioso y festivo con un paréntesis navideño. Boaventura presentó una interpretación con arreglos de temporada, aunque admitió haber confundido el título de Santa blues con Christmas Blues. El cierre de este segmento estuvo marcado por una lluvia de papeles blancos que simuló una nevada sobre el escenario; el efecto visual fue tan inesperado que el propio cantante se vio sorprendido, lo que provocó risas entre la audiencia.

Tras el momento navideño, el brasileño se tomó un tiempo para expresar su cariño por México, asegurando que todo en el país es espectacular, haciendo énfasis especial en los músicos, los compositores y las mujeres mexicanas. Este gesto no es casualidad, ya que Boaventura ha reconocido en varias ocasiones que el público de México es una pieza fundamental en su carrera internacional. Después de estas palabras, interpretó You Say y regresó a los ritmos románticos con A man without love, cantando nuevamente en inglés y español.

La solemnidad del inicio quedó totalmente atrás cuando llegaron los clásicos bailables. Con September, el Auditorio Nacional dejó de ser un teatro para volverse una pista de baile, con personas moviéndose desde las butacas hasta los pasillos. Esa energía se mantuvo con Dancing queen de ABBA, mientras el cantante seguía expresando su amor por el país. En un gesto muy emotivo, Boaventura recibió una pequeña bandera mexicana, la cual besó mientras interpretaba Can’t take my eyes off you.

El cierre del evento comenzó con My way, en un momento de mucha cercanía donde el artista bajó del escenario para caminar entre el público. Para terminar la celebración, el show incluyó homenajes a Elvis Presley y a Queen, cerrando el recorrido de clásicos con Can’t help falling in love. Al final, entre aplausos y baile, el cantante se despidió agradeciendo el trabajo de la orquesta y todo el equipo de producción que hizo posible la velada.

Honestamente, pasar de boleros a mambo y terminar con ABBA es un riesgo, pero Boaventura lo logró con creces. ¿Quién no se levantaría de su asiento con September sonando a todo lo que da?